A parceria que levou grandes nomes do automobilismo para o off-road está de volta. A equipe RMattheis e a XP Investimentos uniram forças mais uma vez, agora para acelerar no Rally de São Paulo, etapa do Sertões Series, que vai acontecer entre os dias 4 e 6 de novembro, na paradisíaca Ilha Comprida.

"A RMattheis valoriza e agradece demais essa parceria com a XP, que sempre nos dá a oportunidade de ter nomes importantes acelerando pelo nosso time", afirmou o chefe de equipe Rodolpho Mattheis.

RMattheis e XP já contaram com pilotos de peso como Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet nas últimas duas edições do Rally dos Sertões. Agora, é a vez de um especialista em ralis chegar à equipe: o pentacampeão do Sertões Guiga Spinelli, convidado pela XP, vai defender pela primeira vez a RMattheis e também vai guiar pela primeira vez o buggy com motor V8 da Stock Car, de fabricação nacional da Giaffone Racing.

"Vai ser tudo novidade para mim, mas adoro sair da zona de conforto", confessou o experiente Guiga. "É uma honra guiar por uma equipe da família Mattheis, que é referência no esporte a motor no Brasil", frisou Guiga, completando. "O carro será um desafio extra. Fiz apenas dois treinos curtíssimos neste carro e agora é entender como extrair a máxima performance dele, porque muda muito do 4x4, que estou acostumado, para esse buggy 4x2. Mudam as características, as dimensões, a distribuição de peso, além de ser só tração traseira. E não vou ter muito tempo para me adaptar", explicou Guiga, que, para completar o pacote de novidades, nunca disputou o Rally de São Paulo e terá Flávio França como co-piloto pela primeira vez na carreira.

"Conheço o Flavinho há muitos anos, admiro muito o trabalho dele, mas nunca corremos juntos. Apesar disso, acho que vai funcionar. E agradeço demais essa oportunidade de andar mais uma vez com a XP. Fiz o Sertões de 2020 e o Dakar de 2021 com o apoio da XP, que faz um trabalho excepcional de patrocínio ao esporte brasileiro em geral. Estou longe das competições desde o Dakar e será um presente de fim de ano pra mim voltar a acelerar agora", elogiou Guiga.

"O Guiga é um nome muito forte, de altíssimo calibre, para trazer performance para a nossa equipe. Guiga guiou a vida inteira carros de tração 4x4 e esse bugão é 4x2, bem diferente do que ele está acostumado. Por isso, vamos fazer um shakedowm nesta quarta. Espero que a gente consiga entregar uma boa experiência para ele", disse Mattheis.

O Rally de São Paulo será a última competição off-road da RMattheis no ano. Serão duas etapas, uma na sexta e outra no sábado, de 250 quilômetros cada, contra o relógio. Além de Spinelli, a RMattheis também estará representada na competição pelo piloto Julio Capua, a bordo de uma Toyota Hilux, carro T1 FIA.

"Seguimos com o Julio nessa fome de desenvolver a Hilux. Já corremos com ela no Sertões, fomos muito bem, terminando em quarto lugar na geral. E vamos encarar essa etapa já como treino para o Sertões do ano que vem", finalizou Mattheis.

