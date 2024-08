Piloto da F-E terá mãe como navegadora em estreia no Sertões

O Sertões receberá mais um forte nome do automobilismo internacional na etapa que acontece entre os dias 23 e 31 de agosto. Sach Fenestraz fará sua estreia no comando de um UTV e irá defender a equipe Varela Racing, como parte dos seis inscritos internacionais que estão inscritos para a prova.

O franco-argentino vai encarar o desafio de 3.704km (2.306 deles cronometrados) pela Varela Racing, uma das referências da modalidade. Em julho, aos 25 anos, o piloto completou sua segunda temporada na Fórmula E pela Nissan.

Fenestraz soma duas pole positions na categoria e foi vice-campeão da Super Fórmula no Japão em 2022, além de ter vencido uma prova do Super GT japonês no mesmo ano.

A paixão pelos ralis vem de berço para Sacha, uma vez que sua mãe, Stephanie, disputou o Dakar como navegadora, além de ter sido pilota de helicóptero para a organização. Agora, ela estará de volta para guiar ninguém mais, ninguém menos que o filho!

Stephanie será responsável por dar as direções corretas, alertas e orientações ao longo da prova para Fenestraz. O objetivo do franco-argelino é ganhar experiência de pilotagem no off-road e aproveitar as oito etapas.

"Muito feliz de anunciar que vou disputar o Sertões BRB ao lado da minha mãe, na equipe Varela Racing. Estou realizando um sonho de menino. Será uma experiência muito diferente de todas que vivi no automobilismo, mas espero me divertir bastante. Meu objetivo é concluir a prova para, quem sabe mais à frente, pensar em resultados de destaque. Vejo vocês no Sertões", disse Fenestraz sobre a estreia.

