Youssef Haddad e Igor Quirrenbach partem confiantes para Petrolina e preveem edição ainda mais desafiadora do Sertões

Está chegando a hora da 31ª edição do maior rali das Américas. Nesta sexta-feira (11), os competidores já participam do Prólogo do Sertões na cidade de Petrolina (PE). Com o total de 3.793 km, sendo 2.027 km cronometrados, a disputa seguirá até dia 19, com a chegada na praia do Preá (CE), e como sempre trará novos e grandes desafios a serem superados por pilotos e navegadores.

Na categoria T2, Youssef Haddad e Igor Quirrenbach formaram dupla pela primeira vez e estão confiantes a bordo da Triton Sport R #380 da equipe Mitsubishi-SFICHIPS Racing. Dos 42 carros inscritos na disputa, sete estarão na T2, que deve ser uma das mais competitivas desta edição.

Tricampeão geral do Sertões como navegador nos carros (2010, 2011 e 2014) e bicampeão por equipe (nos anos de 2003 e 2004, quando era o engenheiro responsável pela equipe de Guiga Spinelli/Marcelo Vivolo), Youssef disputará a competição pela segunda vez como piloto e busca agora a Tríplice Coroa: ser campeão como navegador, equipe e piloto.

Será a 18ª participação de Youssef como competidor no Sertões, onde além dos títulos e vitórias já tem seu nome gravado na história por ter se tornado no ano passado o primeiro competidor a completar o rali sozinho na categoria carros, acumulando as funções de piloto e navegador.

“Já são muitos anos no Sertões, mas vai ser mais uma vez uma nova estreia, porque pela primeira vez vou correr com um navegador ao meu lado”, comentou Youssef. “Depois de fazer o Sertões sozinho no ano passado, já tenho a experiência da pilotagem, mas com alguém navegando para mim será novidade. Já até estou me policiando para não me intrometer nessa parte e me concentrar só em pilotar”, continuou.

Apesar da edição do ano passado ter sido duas vezes maior que a atual (7.216 km no total e 4.811 km de especiais) e ter um navegador agora ao seu lado, Youssef destaca que não será um Sertões nada fácil. “A prova promete muito mais do que o ano passado em termos de dificuldade. Será um rali muito mais difícil pelas características do piso. Então, mesmo tendo um navegador, vai ser um rali bem puxado e acho que vai ter até uma cobrança maior em cima de mim”, afirmou.

“No ano passado, era até engraçado, porque todos tinham uma preocupação por eu estar sozinho. O pessoal da própria organização ficava mais tranquilo ao me ver passando na linha de chegada. Mas esse ano eu estou em igualdade de condições com todo mundo. Ninguém vai aliviar para mim não”, brincou o piloto de 43 anos, que em 2022 não só se tornou o primeiro competidor a concluir o rali sozinho nos carros, mas conquistou um excelente resultado, sendo o segundo na T2 Production e 10º no geral.

“Fizemos alguns dias de testes na semana passada e estamos muito confiantes. Será mais um grande desafio, mas vamos muito animados e determinados como sempre. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores - Mitsubishi Motors, SFI Chips e Hipper Freios – e a toda equipe R Mattheis, que também estará ao nosso lado, por mais essa oportunidade de correr uma das maiores provas do mundo”, completou Youssef.

Em seu sexto Sertões, o paranaense Quirrenbach demonstra a mesma confiança e ansiedade, mas também ressalta as dificuldades que os esperam nesta edição. O navegador é bicampeão do Sertões nas categorias Regularidade Master (2020) e T2 Production (2021).

“Pelas informações que recebemos da organização, já deu para sentir que vai ser uma prova dura, com trechos montanhosos, pedras e rios secos, outros trechos de muita areia. Alguns locais vão exigir muita navegação e espero que minha experiência nos ralis de Regularidade ajude nesses trechos”, observou o competidor de 43 anos.

“Estou bem animado e ansioso para estrear pela primeira vez ao lado do Youssef. Estamos confiantes num bom resultado, uma vez que andando sozinho no ano passado ele já conquistou o vice da categoria e este ano com navegador o peso por resultado aumenta. Sabemos que não vai ser fácil, na categoria há concorrentes de alto nível, mas daremos nosso melhor e o resultado será consequência do nosso mérito, com ajuda da equipe, do carro e da sorte”, finalizou Quirrenbach.

Volta às origens

Com o mote: ‘Nosso palco é o Brasil’, a 31ª edição do Sertões será uma volta às origens. A disputa contará com formato mais compacto, em laços e com deslocamentos mais curtos. No entanto, o percurso é considerado um dos mais exigentes e desafiadores.

A edição estará concentrada em cinco cidades: Petrolina/PE, Xique-Xique/BA, Crato/CE, Sobral/CE e Cruz/CE.

A largada e o prólogo acontecem em Petrolina, de onde os competidores também largarão para a etapa Maratona, rumo a Xique-Xique. Serão oito etapas no total.

Três das oito etapas terão Petrolina como ponto de partida e chegada (formato conhecido como 'laço' ou 'margarida'), com desafios e direções completamente diferentes entre elas. E a última etapa acontecerá em torno do município de Cruz, onde estão o distrito do Preá e a praia de mesmo nome.