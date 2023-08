O sucesso em provas internacionais e o incrível pódio no Dakar logo na estreia colocaram de vez Lucas Moraes no radar da Toyota Gazoo Racing, um dos mais celebrados braços esportivos da indústria automobilística.

Confirmado como piloto oficial pela fábrica japonesa há um mês, Moraes nesta semana inicia a campanha pelo primeiro grande objetivo da parceria: lutar pela vitória na 31ª edição do Rally dos Sertões BRB, ao lado do navegador Kaique Bentivoglio. A dupla é a atual bicampeã da prova.

O Sertões será disputado de 11 a 19 de agosto, com total de 3.793km, sendo 2.027 cronometrados e válidos pela disputa da vitória. A corrida passará por três estados do Nordeste: Pernambuco, Bahia e Ceará, indo de Petrolina (PE), no Semiárido Nordestino, à Praia do Preá, litoral cearense.

Inserido também no programa da Red Bull, outra cobiçada plataforma internacional de apoio a pilotos de ponta do esporte mundial, Moraes é o único brasileiro que usa as cores de dois programas de grande prestígio no automobilismo.

Ele e Bentivoglio também contam com apoio das empresas SpeedMax (PneuStore), Zapälla, Strava e Sparco que, ao lado da Red Bull e Toyota, têm suas cores e logos na carenagem do Toyota GR DKR Hilux T1+ operado no Brasil pela equipe MEM Motorsports.

Shakedown

“Chegou a hora. O Sertões é nosso grande desafio aqui no Brasil. O carro chegou ao país na semana passada. Imediatamente fizemos o shakedown (treino de verificação de sistemas) em uma fazenda do interior de São Paulo e ele seguiu com a equipe para Petrolina, onde será a largada do Sertões na próxima sexta-feira. Agora, é pra valer. Estamos prontos para o desafio”, comentou Lucas Moraes.

“Temos vários competidores de altíssimo nível na edição deste ano, alguns com carros do Dakar. Na competição como um todo, temos vários conjuntos piloto-navegador-carro com potencial de vitória em uma prova que vai ter quase quatro mil quilômetros de percurso. Esperamos estar entre eles, lutando por bons resultados todos os dias do Sertões. Não canso de repetir para todos na equipe: será um desafio gigante para todos nós. Mas estamos preparados”, finalizou Moraes.

A 31ª edição do Rally dos Sertões BRB começa com o prólogo de 13km em Petrolina, que definirá a ordem de largada no sábado, o segundo dos nove dias de competição. O primeiro é a sexta-feira, com os tempos do próprio prólogo valendo para a disputa.

Confira abaixo detalhes da equipe dos atuais campeões e, a seguir, a programação da prova:

Equipe Red Bull Toyota Gazoo Racing

Operação no Brasil: equipe MEM Motorsport

Sede: Botucatu (SP), a 230km de São Paulo

Testes: Fazenda Real, Botucatu (SP)

Patrocínios: Red Bull, Toyota Gazoo Racing, SpeedMax (PneuStore), Zapälla, Strava e Sparco

Piloto: Lucas Moraes

Navegador: Kaique Bentivoglio

Chefe de equipe: Flavio Pacheco

Carro: Toyota GR DKR Hilux T1+

Características: motor 3,5 litros, V6, biturbo. 356,4 cv. Câmbio sequencial 6 velocidades.

Suporte in loco: técnicos da belga Overdrive Racing

Sertões: equipe é a atual bicampeã da prova

31ª edição do Rally dos Sertões BRB

Dia 01

Prólogo, 11/08:

Trecho: Petrolina (PE)

Distância: 13km

Dia 02

Etapa 01, 12/08

Trecho: Petrolina (PE) → Raso da Catarina (BA) → Petrolina (PE)

Deslocamento: 299km

*Especial (trecho cronometrado): 375km

Total: 674km

Dia 03

Etapa 02, 13/08

Trecho: Petrolina (PE) → Juremal (BA) → Petrolina (PE)

Deslocamento: 72km

*Especial (trecho cronometrado): 174km

Total: 246km

Dia 04

Etapa 03, 14/08

Trecho: Petrolina (PE) → Xique-Xique (BA). Primeira “perna” da especial maratona

Deslocamento: 104km

*Especial (trecho cronometrado): 407km

Total: 511km

Dia 05

Etapa 04, 15/08

Trecho: Xique-Xique (BA) → Petrolina (PE). Segunda “perna” da especial maratona

Deslocamento: 290km

*Especial (trecho cronometrado): 323km

Total: 613km

Dia 06

Etapa 05, 16/08

Trecho: Petrolina (PE) → Crato (CE)

Deslocamento: 281km

*Especial (trecho cronometrado): 212km

Total: 493km

Dia 07

Etapa 06, 17/08

Trecho: Crato (PE) → Sobral (CE)

Deslocamento: 466km

*Especial (trecho cronometrado): 312km

Total: 693km

Dia 08

Etapa 07, 18/08

Trecho: Sobral (CE) → Cruz (CE)

Deslocamento: 148km

*Especial (trecho cronometrado): 188km

Total: 336km

Dia 09

Etapa 08, 19/08

Trecho: Cruz (CE) → Cruz (CE)

Deslocamento: 108km

*Especial (trecho cronometrado): 140km

Total: 248km

Totais gerais da prova

Etapas: 8, mais um prólogo

Deslocamentos: 1.766km

*Especiais (trechos cronometrados): 2.027km

Total: 3.793km

