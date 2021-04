Enquanto o avanço da pandemia da Covid-19 impede a realização de etapas dos principais campeonatos do automobilismo brasileiro, a GT Sprint Race vem inovando na forma de manter os pilotos ‘aquecidos’ para a temporada 2021. Desde o mês de fevereiro, a categoria vem realizando o GT Duel, uma prova com formato diferenciado e que teve sua segunda edição na última semana.

O GT Duel consiste em uma prova com quatro carros e um piloto por máquina. O regulamento propõe uma hora de treinos especiais, usando traçados diferentes do Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais: misto e oval. A pista paranaense foi a escolhida para o evento em suas duas primeiras edições por ser a sede da GT Sprint.

O desempenho de cada piloto foi avaliado através de um moderno sistema de medição e a dinâmica determina uma classificação através da somatória dos treinos, que cria o chaveamento para as semifinais, formadas por disputas de duas voltas cada.

No segundo GT Duel, realizado na última quinta-feira (08), estiveram presentes os pilotos Eduardo Pavleski, Pedro Aizza, Giovani Girotto e Pedro Bezerra.

Na primeira semifinal, onde se enfrentaram o primeiro e o quarto tempos, Pavleski superou Girotto, enquanto na outra chave Aizza levou a melhor contra Bezerra. Na grande final, a vitória do GT Duel ficou com Pavleski, enquanto Bezerra ficou com o troféu de terceiro lugar na última disputa do dia.

Pavleski celebrou sua primeira vitória no circuito paranaense: “Foi ótimo iniciar o ano na categoria com o pé direito, principalmente para um piloto como eu, que não possuía nenhuma experiência com carros de tração traseira e pneus slick”.

“É muito importante este primeiro contato e, com o resultado obtido, ainda melhor. O carro é muito legal, equilibrado, forte e consistente. Muito show mesmo!”.

Na primeira edição do GT Duel, realizado no dia 09 de fevereiro, também em Curitiba, participaram Alexandre Auler, Gabriel Paiva, Marcelo Brisac e Walter Lester, com Brisac terminando com o troféu após uma grande final com Auler.

A GT Sprint Race, que anunciou recentemente um contrato de exclusividade de fornecimento com a Pirelli de três anos, foi um dos muitos campeonatos que tiveram seu calendário alterado por conta da pandemia. Em algumas etapas de 2021, a categoria dividirá as pistas com a Copa Truck. Confira o calendário de 2021:

Etapa 1 – 1ª quinzena de maio – Paraná (sem local definido)

Etapa 2 – 23 de maio – Goiânia (Special Edition)

Etapa 3 – 27 de junho – Interlagos

Etapa 4 – 18 de julho – Cascavel

Etapa 5 – 15 de agosto – Tarumã (Special Edition)

Etapa 6 – 03 de outubro – Juiz de Fora / Alternativa (Special Edition)

Etapa 7 – 31 de outubro – A definir

Etapa 8 – Data a definir em novembro – Velocitta

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mesmo sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.