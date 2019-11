A etapa do Velopark da Stock Light, realizada no último fim de semana, foi marcada por um pedido inusitado durante a visitação aos boxes. Sempre marcada por um grande público, a atração deste domingo sacramentou o futuro matrimônio de dois fãs do automobilismo, em Nova Santa Rita (RS).

Filipe Saldanha decidiu pedir sua namorada em casamento dentro de um carro da Light. Em parceria com a Motortech Competições, do piloto Márcio Campos e seu patrocinador, a Viemar Automotive, Saldanha conseguiu fazer o pedido perfeito.

Na hora da visitação, Júlia Bettanin estava dentro do carro e os narradores da categoria, Chicão Marques e Osires Júnior, anunciaram que estava prestes a acontecer um grande momento. O noivo foi chamado, ajoelhou-se e fez o pedido para a amada. Resposta: sim!

Galeria Lista Filipe Saldanha e Júlia Bettanin 1 / 5 Foto de: Divulgacao Filipe Saldanha e Júlia Bettanin 2 / 5 Foto de: Divulgacao Filipe Saldanha e Júlia Bettanin 3 / 5 Foto de: Divulgacao Filipe Saldanha, Márcio Campos e Júlia Bettanin 4 / 5 Foto de: Divulgacao Márcio Campos 5 / 5 Foto de: Divulgacao

“Tanto eu quanto a Julia somos apaixonados por automobilismo. Nós corremos sempre de kart. Vamos bastante nas corridas. Gostamos muito mesmo! Eu estava esperando fazer simplesmente um jantar surpresa para pedir ela em casamento, mas, como estava chegando a etapa da Stock Car, pensei: 'porque não pedir ela em casamento no próprio autódromo?'", conta Filipe.

"Pensando nisso, achei que ficaria ainda mais perfeito colocar ela dentro de um carro. Aí comecei a planejar. Conversei com o meu padastro e ele fez contato com a Viemar, pois ele tem proximidade com os diretores. A empresa fez tudo, muito mais do que eu imaginei. A equipe Motortech também colaborou com a surpresa e planejou tudo para ser maravilhoso, como de fato foi”, vibrou o noivo.

Tinder

“Parece mentira, mas, desde que eu vi o Filipe pela primeira vez, já sabia que iríamos nos casar. Nos conhecemos no Tinder (sim, acreditem, vocês podem conhecer o homem da sua vida em um aplicativo). A conexão foi tão grande que em alguns meses fomos morar juntos. Ele me faz rir como ninguém, me tira um sorriso do rosto até em momentos de tensão", comentou Júlia.

"É meu companheiro para tudo! Juntos estamos construindo uma relação de muito respeito, amor e companheirismo! O domingo do pedido de casamento foi um dos dias mais especiais da minha vida, foi lindo e emocionante, não tinha como não dizer sim”, relatou a noiva.