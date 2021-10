Neste fim de semana Raphael Reis volta a pilotar os carros da Stock Light, onde foi campeão em 2018. O piloto participa da 6ª etapa do certame, no Velocitta, com o desafio de manter conquistar sua terceira vitória na temporada.

Reis foi o último vencedor da categoria, triunfando na corrida 2 do anel externo de Curitiba. Além disso também venceu a última etapa que a Stock Light realizou em Mogi Guaçu/SP, em junho deste ano.

A categoria fez uma pausa de 76 dias mas o piloto apoiado pela Raumack Packaging se manteve ativo com a disputa do TCR South America, agora busca a readaptação aos carros de tração traseira.

O traçado de 12 curvas em Mogi Guaçu traz boas lembranças para o piloto, além da vitória nesta temporada, em 2018 conquistou a vitória que foi o ponto de retomada no campeonato e que culminou com título da Stock Light. Em 2020 Raphel Reis conquistou o segundo lugar, mostrando que se adapta muito bem à pista.

“Já estava sentindo falta de pilotar o Stock Light no ano", disse. "Chego no Velocitta sendo o último vencedor antes da pausa da categoria e o último piloto a vencer nesta pista. Embora eu tenha conquistado duas vitórias, não está sendo um campeonato fácil, por isso quero aproveitar este ambiente bom de Mogi Guaçu/SP para subir na tabela de classificação".

O piloto da W2 Racing ocupa a 7ª posição na classificação do campeonato e busca avançar posições.

A sexta etapa da Stock Light terá a disputa de duas corridas, uma no sábado com e outra no domingo, ambas com transmissão ao vivo pelo Bandsports, RedeTV! e mídias sociais da Stock Car.

Canal Youtube: www.youtube.com/channel/UCrkRKvn30Y7tzuyOBduzKXA

SEXTA-LIVRE: Max MOSTRA DEDO DO MEIO para Lewis e POLÊMICO 'TRUQUE' da Mercedes em retas INCENDEIA GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - TELEMETRIA: Mercedes tem a vantagem nos EUA? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: