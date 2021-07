Stock Light: Após liderar no TCR em Curitiba, Rapha Reis volta à pista

O brasiliense Raphael Reis retorna a Curitiba nesta semana para a quarta etapa da temporada da Stock Light. É a mesma pista onde ele passou meia prova na liderança em corrida válida pelo TCR South America no último domingo, quando a vitória escapou por um pneu furado a uma volta e meia do final.

Na ocasião, Reis foi terceiro colocado em dupla com Valdeno Brito a bordo do Honda #77 preparado pela W2 Pro GP.

A quilometragem acumulada com o carro de tração dianteira no Autódromo Internacional de Curitiba é um dos trunfos do campeão da categoria de acesso à Stock Car em 2018 para continuar sua escalada no campeonato deste ano.

Depois de estrear na Stock Light com pódio em Goiânia e sofrer na etapa de Interlagos, Raphael reencontrou o melhor desempenho do carro #77 no Velocitta. Mas acabou abalroado por outro concorrente na primeira prova da rodada dupla. Na segunda fez uma corrida limpa, não foi ameaçado pelos adversários em nenhum momento e venceu com autoridade.

A pista da capital paranaense receberá a Stock Light nos próximos dois fins de semana, o que fará o brasiliense competir três vezes consecutivas na pista. Assim como no TCR South America, a jornada desta semana usará o traçado de 3.695m de extensão. Já a da semana seguinte acontece na versão com anel externo.

Raphael Reis já conquistou diversos troféus no AIC. Em 2018, por exemplo, seu primeiro pódio veio em Curitiba, onde acumulou pontos decisivos para a arrancada rumo ao título.

Em 2020 o brasiliense foi o piloto com maior pontuação acumulada no campeonato da Stock Light e viu o título escapar na corrida final em Interlagos, por força dos descartes previstos no regulamento.

Ele agora é sétimo no campeonato, com 85 pontos acumulados nas três etapas iniciais. A primeira passagem por Curitiba marca a primeira metade da temporada, e Raphael Reis sabe o que precisa fazer com o carro da W2 para novamente chegar ao fim do campeonato lutando pelo título conquistado em 2018.

O cronograma da etapa não prevê treinos na sexta-feira. As atividades de pista têm início no sábado, com dois treinos livres e o quali. A primeira corrida começa às 16h58. A corrida do grid invertido tem largada no domingo, às 15h20.

“Entramos mais uma vez em semana de corrida”, disse Reis. “Curitiba é uma pista que eu gosto muito. Dizem que Goiânia é minha pista de casa, mas eu me sinto ainda melhor aqui em Curitiba. Andar aqui é muito bom, ter a chance de correr antes de todos aqui é uma bagagem importante e vamos aproveitar o bom momento.”

“Venho de vitória na Stock Light com a W2 no Velocitta e de uma grande performance no TCR, quando a vitória escapou por um detalhe no finalzinho. Vamos trabalhar forte para continuar subindo na pontuação do campeonato”.

