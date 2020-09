O brasiliense Raphael Reis terminou em sétimo lugar a segunda corrida do fim de semana de Londrina e manteve a liderança do campeonato da Stock Light depois da terceira etapa da temporada 2020.

Agora, o piloto da equipe W2, campeão da categoria em 2018 quando era chamada ainda de Brasileiro de Turismo, soma 129 pontos na classificação geral contra 117 do seu mais direto perseguidor.

Segundo colocado na corrida de sábado, Raphael largou em nono na prova deste domingo. O começo não foi bom para o piloto da W2, que caiu para o fim do pelotão na primeira volta depois de uma largada confusa, na qual o farol apagou e depois acendeu de novo, o que atrapalhou Reis.

Depois do contratempo, aos poucos, o brasiliense evitou os choques que costumam acontecer no meio do pelotão e iniciou sua prova de recuperação.

Depois de poupar os acionamentos dos botões de ultrapassagem na prova de sábado, Reis usou essa vantagem sobre seus adversários e, na metade da corrida, já havia recuperado as posições perdidas no começo.

Nas voltas finais, Reis se aproximou de um grupo que tinha outros quatro competidores, mas terminou mesmo em sétimo lugar, marcando pontos importantes para a manutenção da liderança do campeonato.

"Ontem já mostramos que tínhamos muita velocidade, e terminamos em segundo. Hoje, a largada teve um problema no farol, que apagou e depois acendeu. Larguei, depois voltei, e o pessoal voltou. Caí para último na largada, mas nessas horas temos de colocar a cabeça no lugar, esquecer o que aconteceu e tentar marcar o máximo possível de pontos. Foi isso que fiz, sair de trás é um pouco mais difícil, é difícil sair dos acidentes, mas usei os pushes de forma correta, consegui escalar um pouquinho e marquei bons pontos para o campeonato. Dá para sair de cabeça erguida de Londrina, satisfeito com o resultado, com um segundo e um sétimo lugares. Estamos na liderança e se pensar nos descartes, a situação ainda melhora, então vamos para a sequência do campeonato", disse Reis





Resultado da prova:

1º P.Rimbano - 31m41s192

2º F.Baptista - a 1s845

3º G.Frigotto - a 3s585

4º A.Leist - a 4s114

5º R.Martins - a 4s493

6º M.Iorio - a 5s109

7º R.Reis - a 5s420



Campeonato:

1º R.Reis - 129 pontos

2º M.Iorio - 117

3º R.Martins - 103

4º P.Rimbano - 94

5º G.Robe - 98