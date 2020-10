O brasiliense Raphael Reis terminou em segundo lugar na corrida deste domingo pela rodada dupla da Stock Light no Velocitta e recuperou a liderança na classificação geral do campeonato. Agora, o campeão de 2018 soma 148 pontos, oito a mais do que o segundo colocado.

Faltam apenas duas etapas para o fim da temporada, em Goiânia e Interlagos. Os dois piores resultados de cada piloto no campeonato serão descartados antes da etapa decisiva, em dezembro.

Depois do oitavo lugar na corrida disputada no sábado, o competidor da equipe W2 ficou com a terceira posição para a largada deste domingo, pela regra do grid invertido entre os dez primeiros colocados na corrida 1.

Com uma largada perfeita, Raphael pulou para o segundo lugar logo nos primeiros metros de corrida. Dali até o fim da prova, Reis seguiu o líder Gabriel Lusquiños mas não ficou perto o suficiente para tentar uma ultrapassagem e poupou o equipamento pensando nos pontos.

Raphael volta a pilotar o carro #77 nos dias 21 e 22 de novembro, na penúltima rodada dupla do campeonato, em Goiânia. Em 2020, o brasiliense venceu as duas corridas disputadas no circuito, na rodada dupla que abriu a temporada.

"Nossa intenção desde o momento em que chegamos aqui era sair líder, independentemente de qualquer coisa. Ontem (sábado), infelizmente tomei um toque na largada, consegui me recuperar um pouco para hoje e disputar a vitória. Logo na largada, assumi a segunda posição, e em alguns momentos eu tinha um ritmo mais rápido, mas resolvi economizar um pouco, porque sabemos que o campeonato é uma soma de fatores", disse Reis.

"O resultado é muito importante para chegarmos a São Paulo com chances de conquistar esse bicampeonato. A próxima corrida será em Goiânia, uma pista que gosto bastante, então o objetivo está concluído: chegamos na liderança e saímos na liderança", completou.

Resultado da prova:

1º G.Lusquiños - 32m28s470

2º R.Reis - a 2s479

3º F.Baptista - a 9s656

4º G.Robe - a 11s856

5º P.Rimbano - a 18s390

Campeonato:

1º R.Reis - 148 pontos

2º M.Iorio - 140

3º R.Martins - 113

4º G.Robe - 111

5º P.Rimbano - 108