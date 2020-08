Líder da temporada de 2020 da Stock Light, o brasiliense Raphael Reis volta à pista neste fim de semana para a segunda rodada dupla do campeonato, em Interlagos. Foi justamente no circuito paulistano onde Reis conquistou o título da categoria, quando ainda era chamada de Brasileiro de Turismo, em 2018.

Neste ano, o piloto do carro #77 começou o campeonato andando sempre entre os primeiros colocados e conquistando a pole position da corrida 1 e vitória nas duas provas de Goiânia. Na primeira, o competidor da W2 liderou a prova de ponta a ponta, sempre controlando os adversários.

Na segunda, mesmo com grid invertido entre os dez primeiros da prova anterior, o brasiliense fez uma corrida de recuperação, ultrapassou seus concorrentes e chegou novamente à liderança com 15 voltas. Nas cinco voltas finais, Raphael administrou a primeira colocação.

Em Interlagos, Reis terá três treinamentos livres para acertar o carro #77, sendo dois na sexta-feira - sem contar o shakedown - e um no sábado, antes da classificação da corrida 1. Ainda no sábado, o brasiliense disputa a primeira prova do fim de semana, com 30 minutos, mais uma volta.

Domingo, com grid invertido entre os dez primeiros colocados da corrida de sábado, será disputada a segunda prova, também com 30 minutos, mais uma volta. O canal da categoria no YouTube transmite as duas provas da programação de Interlagos ao vivo.

"Estou bem animado para correr novamente, e esse sentimento não poderia ser diferente”, disse Reis. “Tive um final de semana excelente em Goiânia durante a primeira rodada da Stock Light. Chego a Interlagos confiante e com boas expectativas de resultado. A ideia é somar o máximo de pontos possíveis e sair de São Paulo com aquela sensação de dever cumprido.”

“Importante é somar pontos para chegar ao final do ano disputando o título que é nosso grande objetivo da temporada. Interlagos é uma pista especial para mim. Foi nela que conquistei meu primeiro título no automobilismo, lá em 2018. Me sinto muito bem correndo no traçado paulista.”

“A previsão para as corridas é de bastante chuva, e eu gosto muito de guiar com chuva. Espero fazer um bom final de semana e conseguir mais um resultado positivo."

Programação:

Sexta-feira, 21 de agosto

9h30 - Shakedown

11h25 - Primeiro treino livre

15h25 - Segundo treino livre

Sábado, 22 de agosto

8h - Terceiro treino livre

12h15 - Classificação

14h - Corrida 1

Domingo, 23 de agosto

11h58 - Corrida 2

Campeonato:

1º R.Reis - 54 pontos

2º G.Robe - 35

3º G.Lusquiños - 31

4º P.Lopes - 28

5º G.Frigotto - 25