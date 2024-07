Um final de semana que começou difícil se transformou em um dos melhores momentos da carreira do catarinense Erick Schotten (E-Rádios). Em Mogi-Guaçu (SP), no Autódromo Velocitta, ele conquistou sua primeira vitória na Stock Series, a categoria de acesso à Stock Car, a principal do automobilismo brasileiro.

Erick Schotten teve o início de sua participação na 3ª etapa da Stock Series marcado por um intenso trabalho da equipe W2 Racing Pro GP em busca do melhor acerto para seu carro.

Apenas o 9º colocado na tomada de tempos, Erick Schotten ganhou posições na largada da primeira das três provas da etapa, disputada no sábado, mas, sem um ritmo adequado, recebeu a bandeirada em 8º.

“Trabalhamos muito nos treinos para encontrar o melhor balanço do carro, mas o sábado acabou não sendo o que queríamos em termos de resultado”, lembrou Schotten. “Passei a torcer para que o domingo fosse chuvoso para que eu tivesse maiores chances de vitória”, completou.

A chuva efetivamente chegou no domingo, pouco antes da primeira largada do dia, mas parou rapidamente e, assim, com pista seca, Erick Schotten novamente fez boa largada, mas um toque de um concorrente o fez perder várias posições e terminar em 12º, de onde largaria para a terceira prova da rodada.

A última prova, para satisfação de Erick Schotten, marcou a volta da chuva e, com pista bastante escorregadia, o piloto de Timbó (SC) teve uma atuação perfeita, mostrando segurança na pilotagem, nas ultrapassagens e nas relargadas.

E, ao fim de 14 voltas tensas, depois de superar 10 concorrentes com um ritmo bastante forte para as condições adversas da pista, Erick Schotten recebeu a bandeirada em segundo, a apenas 531 milésimos do primeiro colocado. Entretanto, o piloto já havia sido penalizado com 5 segundos de acréscimo ao seu tempo total por um incidente anterior com outro concorrente, o que fez de Erick Schotten o vencedor da prova.

“Quando eu acordei no domingo pela manhã, olhei pela janela e vi que estava chovendo. Comemorei e fui para o autódromo convicto de que esta primeira vitória poderia chegar”, relembrou Erick Schotten (E-Rádios). “E ela chegou em uma corrida desafiadora, tensa e sem erros. Foi uma prova super desafiadora. Larguei nas últimas posições, tive um bom ritmo e segurança nas ultrapassagens, nas disputas e nas relargadas, venci e comemorei muito”, continuou.

A 3ª etapa da Stock Series marcou o anúncio da E-Rádios, empresa de tecnologia em publicidade, como patrocinadora de Erick Schotten.

“A vitória chegou no final de semana em que a E-Rádios estreou como minha patrocinadora e fiquei muito feliz de poder agradecer o apoio da empresa com uma vitória”, destacou Erick Schotten. “Vamos em busca de mais vitória”, finalizou.

A 4ª etapa da Stock Series será disputada no final de julho, entre os dias 26 e 28, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

