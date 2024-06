Stock Series: Erick Schotten vence no Velocitta em prova caótica

A Stock Series terminou a terceira etapa do campeonato de 2024 com uma das corridas mais agitadas de sua história. A chuva fraca fez com que a pista ficasse úmida e com os slicks sendo usados, muitas rodadas e incidentes foram observados.

Alheio ao caos, Erick Schotten levou a melhor, conquistando sua primeira vitória na categoria no geral e entre os novatos. Gustavo Frigotto foi o segundo colocado, seguido por Pipe Barrichello Bartz, que na pista chegou à frente, mas por conta de incidente com Bruna Tomaselli, foi punido em cinco segundos.

O líder do campeonato, Arthur Gama, abandonou após batida com Enzo Bedani, com este sendo punido também em 20 segundos pelo que houve.

Com os resultados, Gama soma 208 pontos, contra 201 de Bedani. Frigotto é o terceiro, com 163.

A próxima etapa da Stock Series acontece em Goiânia, no dia 28 de julho.

Resultado

Pos # Piloto Dif. 1 77 Erick Schotten 2 86 Gustavo Frigotto 0,929 3 24 Felipe Bartz 4,469 4 97 Bruna Tomaselli 5,634 5 29 Guto Rotta 5,723 6 92 Hugo Cibien 6,297 7 18 Akyu Myasava 6,617 8 8 Alfredinho Ibiapina 9,150 9 98 Enzo Bedani 21,833 10 218 Vinicius Papareli 25,611 11 16 Mathias de Valle 1 Lap 12 25 Kaka Magno 1 Lap

Veja como foi

