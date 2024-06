Stock Series: Bedani vence no Velocitta em corrida agitada

Enzo Bedani converteu a pole position em vitória na manhã deste domingo no Velocitta, na segunda corrida da rodada tripla da Stock Series.

O piloto da W2 Racing largou na frente, mas a prova teve um início agitado, com Bedani perdendo a ponta em alguns momentos. Vinícius Paparelli, que chegou a liderar, foi o segundo, seguido de Arthur Gama, que teve que fazer corrida de recuperação após ocupar a sexta posição.

Com os resultados, Gama segue na liderança com 208, contra 189 de Bedani.

Resultado

Pos # Piloto Dif. 1 98 Enzo Bedani 2 218 Vinicius Papareli 1,148 3 9 Arthur Gama 2,507 4 29 Guto Rotta 3,611 5 24 Felipe Bartz 6,431 6 16 Mathias de Valle 11,506 7 8 Alfredinho Ibiapina 11,922 8 97 Bruna Tomaselli 20,147 9 86 Gustavo Frigotto 20,399 10 92 Hugo Cibien 21,490 11 18 Akyu Myasava 29,362 12 77 Erick Schotten 53,616 13 25 Kaka Magno 59,397

Veja como foi

