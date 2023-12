A Stock Car viverá no próximo domingo (17/12) um dos momentos mais emblemáticos da sua história.

No Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), a principal categoria do esporte a motor sul-americano abrirá espaço no grid para o carro do novo campeão da Stock Series, sua categoria de acesso, que terá conquistado o título apenas duas horas antes e, com isso, receberá a bolsa equivalente a R$ 2,5 milhões que financiará sua temporada 2024 na Stock Pro.

Inédita em nível mundial, a iniciativa visa valorizar o esforço e, logicamente, o talento da nova geração que, na Stock Series, luta pelo sonho de se profissionalizar na categoria principal, cujo grid está repleto de grandes estrelas: Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Daniel Serra, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo, Ricardo Zonta, Felipe Fraga, entre tantos outros.

O prêmio é o maior da história do automobilismo brasileiro e tem sido divulgado com a reserva do espaço do então futuro campeão nos grids da Stock Car desde a oitava etapa do calendário, disputada em setembro no Velopark (RS).

Mas em Interlagos o espaço será ocupado pelo carro do jovem campeão, que alinhará pela primeira vez, mesmo que simbolicamente, com o grid oficial da Stock Car. Depois do alinhamento, quando todos os carros param em seus lugares, o novo campeão da Stock Series puxará a fila na volta de apresentação, antes da largada oficial – em uma etapa que também definirá o campeão da Stock principal.

Três pilotos lutam pelo título da Stock Series e também pelo superprêmio, concedido pelo Grupo Veloci, detentor da Vicar, organizadora dos campeonatos, e da Stock Auto Service – rede de serviços automotivos one stop shop do grupo.

Zezinho Muggiati chega à decisão do campeonato como líder da tabela de pontos. O curitibano de 20 anos e piloto da W2 Racing ProGP soma 349 pontos, contra 330 do gaúcho Gabriel Robe (Garra Racing Team), piloto hoje com 26 anos e que já foi campeão da Series em 2017.

Em terceiro está o ‘rookie’ Arthur Gama (Garra), outra grande promessa do automobilismo brasileiro. Com 18 anos, o porto-alegrense faz seu primeiro ano na categoria e abre a última etapa da temporada com 275 pontos.

O campeão da Stock Series será conhecido a partir de 11h35 deste domingo, quando acontecerá a largada da terceira e última prova da rodada de Interlagos, que vai fechar o campeonato. Cerca de duas horas e meia depois, Muggiati, Robe ou Gama vai comemorar a conquista e a tão sonhada vaga no grid da Stock Car em 2024 tendo a honra de puxar o pelotão antes do momento mais importante da temporada.

FRENTE A FRENTE COM WOLFF: Bastidores da entrevista exclusiva com chefe da Mercedes no GP do Brasil!







Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!



Podcast debate 'melhores do ano' na F1 2024:

Your browser does not support the audio element.



ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: