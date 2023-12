A temporada 2023 da Stock Series chega à sexta e última etapa do ano neste fim de semana, acompanhando a Stock Car Pro Series em Interlagos para a sua grande decisão, onde três pilotos vão lutar pelo título.

Zezinho Mugiatti chega à Interlagos na liderança do campeonato com 349 pontos, apenas 19 à frente do segundo colocado, Gabriel Robe, que já foi campeão da categoria quando ainda se chamava Stock Light. Completando a lista de candidatos ao título, temos o rookie Arthur Gama, com 275.

Os três disputarão ao longo da classificação e as três corridas do fim de semana pelo maior prêmio da história do automobilismo nacional: uma bolsa no valor de R$2,5 milhões para custear a participação do campeão no grid da Stock Car em 2024 em tempo integral.

O campeão já terá um pequeno gosto disso ainda no domingo. Com a corrida três da Stock Series pela manhã, o título já estará decidido na hora da largada da Stock Car Pro Series. Assim, o campeão se alinhará, de forma simbólica, com o grid da Stock, além de puxar a fila na volta de apresentação.

O Motorsport.com fará a cobertura da categoria no fim de semana com transmissão ao vivo das três provas.

Confira a programação do fim de semana

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 (Rookies) Sexta-feira 08h35 - Treino Livre 2 Sexta-feira 11h50 - Treino Livre 3 Sábado 08h - Classificação Sábado 11h50 Corrida 1 Sábado 13h45 Motorsport.com Corrida 2 Domingo 10h55 Motorsport.com Corrida 3 Domingo 11h35 Motorsport.com