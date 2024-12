“Uma temporada produtiva, de aprendizado e de afirmação”. Foi assim que Erick Schotten avaliou seu ano de estreia na Stock Series, categoria de acesso à Stock Car Pro Series, a principal do automobilismo brasileiro. A última etapa do ano foi disputada no último final de semana no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista.

Piloto da equipe W2 Racing Pro GP – com a qual já renovou contrato para 2025 –, Schotten fez uma temporada de transição dos monopostos para os carros de turismo, já que competiu nos Estados Unidos em 2023, na USF Juniors. “O Stock Series foi inicialmente um carro difícil de pilotar, diferente do que eu sempre guiei”, relembra o catarinense de Timbó. “Mas aos poucos fui me adaptando e, junto com a equipe, encontrando o melhor acerto e um bom ritmo”, completa.

Erick esteve próximo da primeira vitória logo na 2ª etapa, disputada em maio em Cascavel (PR), mas ela chegaria na rodada seguinte no Velocitta (SP) em junho, com pista molhada, e se repetiria em setembro no Velopark (RS), com pista seca.

“No meio disto, em Goiânia, eu estava liderando quando tive problemas na bomba de combustível”, lamenta Schotten. “Encontramos o ritmo ideal a partir da etapa de Goiânia e a partir daí conseguimos ter mais velocidade e constância”, emenda.

Última etapa

No último final de semana, em Interlagos, Schotten foi o 7º colocado na tomada de tempos, resultado abaixo de suas expectativas e possibilidades. “A tomada de tempos não foi legal, bem como a primeira bateria. Fizemos, a equipe e eu, alguns ajustes no setup, o que me permitiria lutar por um resultado melhor nas duas corridas seguintes, no domingo”, conta Erick.

Depois de largar em 7º na Corrida 2, Schotten já ganhara posições e estava lutando pelo 3º lugar – com um ritmo superior aos concorrentes – quando não conseguiu desviar de um piloto que rodara à sua frente, o que causou uma forte batida e o consequente abandono. “Foi uma pena, pois tínhamos uma boa estratégia para as corridas 2 e 3 e um bom número de ‘push’ que poderiam me colocar em condições de lutar por vitórias”, explica Schotten.

A próxima temporada

De contrato renovado com a W2 Racing Pro GP, Schotten vê ótimas condições para lutar pelo título na divisão principal e na Rookie em 2025. “Permaneço na Rookie, pois não me classifiquei entre os cinco primeiros na temporada geral, e acho que com o ritmo, a experiência, a agressividade, o aprendizado nas ultrapassagens e, claro, com a competência da minha equipe, estarei na disputa pelos dois títulos”, finaliza Erick.

