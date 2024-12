Arthur Gama é o campeão da Stock Series 2024! Gama, mesmo sendo ultrapassado, terminou na segunda colocação, o suficiente para garantir o título na corrida 2 da final em Interlagos.

Pipe Barrichelo Bartz venceu após uma boa corrida depois de ultrapassar Gama. Enzo Bedani, que era rival do título, chegou em sexto, após sofrer um toque e rodar, mas conseguindo terminar a corrida.

Gama conseguiu aproveitar a pole position e manteve a liderança na largada, com Gustavo Frigotto mergulhando e ficando com quarta colocação.

Faltando 17 minutos para o fim, Papareli e Hugo Cibien disputaram a posição, batendo e rodando ao mesmo tempo, com abos retornando a pista e ficando com as últimas colocações.

Pouco depois, Cibien perdeu a aderência e bateu na barreira, perdendo parte da carroceria e sendo obrigado a ir para os boxes e, depois de algumas voltas, abandonando a corrida. Papareli também abandonou a corrida, momentos depois.

Na frente, Gama e Bartz Barrichello disputavam por poucos milésimos a liderança, chegando a menos de 0.3s de diferença, mas com o líder do campeonato defendendo bem.

No entanto, Barrichello conseguiu ultrapassar Gama na curva do S do Senna, faltando pouco mais de 10 minutos para o fim da corrida, abrindo vantagem de mais de 0.6s e se encaminhando para liderança.

Outro carro que rodou foi o de Kaká Magno, que tentou voltar para pista mas não conseguiu, parando o carro do lado das barreiras. A parada estabeleceu o safety car, que ficou até a marca de 17 minutos.

Com a relargada, Barrichello manteve a liderança, mas Bedani foi empurrado por Frigotto, rodando e caindo para a nona colocação. A batida foi investigada e punida em 20 segundos.

Poucos instantes depois, uma outra batida, entre Leo Reis e Erick Shotten, que disputaram posição, rodaram e bateram na saída da curva, o que estabeleceu bandeira amarela e o fim da corrida.

Top 9 da corrida 2 em Interlagos

1 - Pipe Barrichello

2 - Arthur Gama

3 - Alfredinho Ibiapina

4 - Guto Rotta

5 - Akyu Myasava

6 - Enzo Bedani

7 - Gustavo Frigotto

8 - Leo Reis

9 - Erick Shotten

