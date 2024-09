Gaúchos brigam por títulos na Stock Series

Quase um ano depois, a Stock Series volta a acelerar no Rio Grande do Sul para uma jornada que promete ser fundamental para os rumos do campeonato e que traz dois gaúchos como destaques. O Autódromo Velopark, localizado em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre, recebe a quinta e penúltima etapa da temporada neste fim de semana (06 a 08/09). Será um momento especial para os representantes do RS: Arthur Gama, líder do campeonato na classificação geral, e Guto Rotta, terceiro colocado na briga pelo título dos “rookies”.

Com 19 anos e em sua segunda temporada na categoria de acesso, Gama é piloto da equipe Artcon Racing e comanda a tabela com 272 pontos, apenas três a mais que o oponente mais próximo, o paulista Enzo Bedani (W2 Racing ProGP). O gaúcho ostenta números que refletem sua força no campeonato: cinco vitórias, nove pódios, três poles e duas voltas mais rápidas.

Correr em casa, em uma etapa com contornos decisivos, é encarado por Arthur como grande trunfo na sua luta pelo título da Stock Series e pelo superprêmio oferecido ao campeão, o equivalente a R$ 2,5 milhões, para ascender em 2025 ao grid da principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car Pro Series.

“Estamos na reta final do campeonato, com duas etapas pela frente. Cada ponto será decisivo. Por tudo isso, correr “em casa” é algo muito bom. É meu território, uma pista que conheço bem, minha casa, então tudo isso ajuda muito, traz uma vontade ainda maior de vencer, diante da minha torcida, minha família e meus amigos. Vou lutar para tirar o máximo possível da nossa performance para ganhar corridas, abrir mais pontos e chegar na decisão com uma vantagem mais confortável”, declarou o piloto.

Já Guto Rotta faz sua primeira temporada na divisão de acesso da Stock Car e já se mostra satisfeito pela evolução alcançada desde a primeira etapa. Dono de títulos regionais e nacionais, o competidor natural de Encantado vem se destacando na Stock Series: já somou sete top-5 e é o sexto na classificação geral. Com 22 anos, Rotta representa a Garra Racing Team, tradicional equipe gaúcha sediada em Caxias do Sul e chefiada pelo preparador Adilson Morari.

Guto foi um dos destaques da rodada mais recente do campeonato, disputada em julho. “Goiânia foi uma etapa em que performamos muito bem: estivemos muito rápidos, lideramos todos os treinos e mostramos que a evolução vem sendo constante. Agora, no Velopark, que é a minha casa, um traçado onde já corri muitas vezes e conheço bem mais que qualquer outro do calendário, tenho tudo para andar ainda melhor, buscando até mais de um pódio ou, quem sabe, até mesmo uma vitória”, afirmou o dono do carro #29.

Rotta também falou da alegria que é ter a chance de estrear na Stock Series correndo por uma equipe gaúcha, reconhecida pela trajetória vitoriosa e com histórico de ter revelado pilotos como é a Garra Racing Team. “Temos uma conexão muito forte. É uma grande honra representar a Garra, que já revelou tantos grandes pilotos e é um grande orgulho gaúcho”, complementou.

Inspiração

Gama e Rotta vão correr pela primeira vez com a Stock Series neste ano no Rio Grande do Sul depois das enchentes que devastaram o estado entre abril e maio. Os dois pilotos deixaram macacão e capacete de lado e se uniram à força-tarefa que ajudou no resgate às vítimas e também atuou com muitas doações.

Agora, no momento em que o Rio Grande do Sul segue em processo de reconstrução, os jovens se inspiram na força do povo gaúcho para representar bem o estado neste fim de semana de velocidade e de muitas emoções no Velopark.

“Tem sido um ano bem difícil para o nosso Rio Grande do Sul. Passamos por situações e momentos que ninguém merece passar. Foi na esteira de tudo o que aconteceu que decidi homenagear meu estado com as cores da bandeira no meu carro. E quero muito que nessa etapa, tanto eu quanto o Arthur, que a gente consiga representar bem e mostrar a força que nosso estado tem nas pistas do Brasil”, afirmou Guto Rotta.

“Encaro essa etapa em casa com muita gratidão. Depois de tudo o que aconteceu, de tudo o que nosso povo passou, estamos nos recuperando aos poucos. Por exemplo, as estradas que fazem parte do caminho para o Velopark estavam destruídas, e tudo está se resolvendo. Será uma grande alegria para nós, gaúchos, voltarmos a receber o automobilismo. Para mim, será motivo de grande felicidade correr em casa. Vou me dedicar ao máximo para representar bem e à altura o meu estado”, complementou Gama.

A Stock Series acelera no Velopark a partir de sexta-feira, quando serão realizados um shakedown e dois treinos livres. Para o sábado, 7 de setembro, a categoria de acesso à Stock Car terá na sua programação mais um treino livre, a sessão classificatória, a partir de 10h50, e a primeira corrida da etapa, começando às 12h35. O domingo vai marcar a conclusão da quinta etapa do calendário com duas provas na sequência, começando às 8h35 (horário de Brasília).

A categoria tem transmissão ao vivo no BandSports, canais SporTV e na Motorsport.tv e Motorsport.tv Brasil.

Os pilotos gaúchos da Stock Series

Arthur Gama

Idade: 19 anos

Naturalidade: Porto Alegre (RS)

Número do carro: #09

Equipe: Artcon Racing

Números na Stock Series

Atualmente na segunda temporada

Corridas: 30

Vitórias: 7

Pòdios: 17

Poles: 3

Voltas mais rápidas: 2

Campeonato: 272 pontos, líder da temporada 2024

Guto Rotta

Idade: 22 anos

Naturalidade: Encantado (RS)

Número do carro: #29

Equipe: Garra Racing Team

Números na Stock Series

Estreante em 2024

Corridas: 12

Top-5: 7

Melhor grid: 2º lugar em Cascavel; 3º lugar em Cascavel e Velocitta

Campeonato: 168 pontos, 6º lugar geral; 223 pontos, 3º lugar entre os Rookies

Programação no Velopark

Sexta-feira, 6 de setembro

09h00 – Stock Series – Shakedown

09h30 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10h20 – Stock Series – Treino livre 1 (Rookie)

11h00 – Stock Car Pro Series – Treino livre 1

14h05 – Stock Series – Treino livre 2

15h00 – Stock Car Pro Series – Treino livre 2

Sábado, 7 de setembro

08h50 – Stock Series – Treino livre 3

09h30 – Stock Car Pro Series – Classificação

10h50 – Stock Series – Classificação

11h20 – Visitação aos boxes

12h35 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

14h10 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 8 de setembro

08h35 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09h15 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

10h10 – Visitação aos boxes

12h30 – Stock Car Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)

