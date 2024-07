Stock Series: Bedani se recupera e vence corrida 3 em Goiânia

O fim de semana da Stock Series foi encerrado com a terceira corrida da categoria em Goiânia e com Enzo Bedani vencendo a corrida.

Também subiram ao pódio Gustavo Frigotto e Vinicius Papareli.

A corrida

Aproveitando a inversão do grid, Bedani fez uma boa largada e conseguiu manter a liderança na expectativa de diminuir o prejuízo da primeira corrida. Mas não durou muito, pouco depois Schotten foi certeiro na manobra e ganhou a posição.

Na reta de largada, no início da terceira curva, três carros ficaram lado a lado e Frigotto levou a pior e perdeu o capô.

A sequência da prova foi tranquila, sem toques ou incidentes - apenas uma mola no meio da pista. Restando 13 minutos para o fim, Myasava parou na área de escape com o carro saindo fumaça. Deu ruim também para Bartz que abandonou.

Na reta inicial, vários pedaços de carro estavam espalhados pela pista, com Vale sem capô. Por isso, o safety car precisou entrar na pista. A relargada aconteceu nos cinco minutos finais. Enquanto Bedani conseguiu assumir a liderança, Cibien rodou sozinho no fundo do pelotão.

Na reta final, Schotten não conseguiu manter o ritmo e perdeu posições de forma copiosa.

Resultado

1 - E. Bedani

2 - G. Frigotto

3 - V. Papareli

4 - A. Gama

5 - M. Valle

6 - E. Schotten

7 - K. Magno

8 - B. Tomaselli

9 - G. Rota

10 - A. Ibiapina

11 - H. Cibien

DNF - F. Bartz

DNF - A. Myasava

Veja como foi a corrida 3 da Stock Series em Goiânia

