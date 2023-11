O domingo (29) de desfecho da quinta e penúltima etapa da temporada 2023 da Stock Series foi de vitórias para a Garra Racing Team no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Gabriel Robe triunfou na segunda prova do fim de semana e a primeira do dia. O complemento da jornada marcou a conquista de Arthur Gama, que triunfou pela primeira vez na categoria de acesso à Stock Car. O gaúcho de 18 anos suportou a forte pressão de Zezinho Muggiati nas voltas finais e subiu ao topo do pódio no Velocitta. Embora não tenha vencido neste domingo, Muggiati teve dois resultados bastante importantes.

Depois de ter triunfado no sábado, o paranaense da W2 Racing ProGP terminou as duas provas do dia na segunda colocação e somou pontos bem importantes, mantendo assim uma vantagem considerável, de 19 pontos, para Gabriel Robe no campeonato, restando agora uma etapa, em Interlagos, para a definição do campeão e de quem vai conquistar o superprêmio: o equivalente a R$ 2,5 milhões para assegurar vaga no grid da Stock Car.

Muggiati deixa Mogi satisfeito, sobretudo com sua condição na ponta restando só três provas. “Considerando as circunstâncias e o campeonato, foi um fim de semana muito bom".

"Tinha ritmo para vencer a Corrida 1, e na segunda prova eu meio que fui sobrevivendo porque sabia que tinha de fugir das confusões. Então foi muito bom em termos de pontos, abrimos mais no campeonato e vamos chegar em Interlagos com um respiro na frente. Não vai ser fácil, mas quem sabe não repetimos o feito de vencer as três corridas e, assim, buscar essa taça de campeão.”

Classificação do campeonato após cinco etapas:

1º - Zezinho Muggiati, 349

2º - Gabriel Robe, 330

3º - Arthur Gama, 275

4º - Felipe Barrichello Bartz, 248

5º - Mathias de Valle, 218

6º - Pietro Rimbano, 218

7º - Hugo Cibien, 191

8ª – Bruna Tomaselli, 161

9º - Vinícius Papareli, 153

10º - Felipe Papazissis, 152

11º - Enzo Bedani, 141

12ª - Kaká Magno, 139

*pontuação extraoficial



Calendário da temporada 2023

6ª etapa – Interlagos – 17 de dezembro

