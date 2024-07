Um dos grandes atrativos da Stock Series fica por conta da maior premiação do automobilismo brasileiro. O campeão da divisão de acesso vai faturar o equivalente a R$ 2,5 milhões para bancar o orçamento e subir para disputar a temporada 2025 da Stock Car Pro Series, como aconteceu neste ano com o paranaense Zezinho Muggiati.





Até o momento, o calendário já teve três etapas — ou nove corridas — disputadas. Dois jovens talentos, Arthur Gama e Enzo Bedani, protagonizam o campeonato e estão separados por apenas sete pontos, mas outras revelações têm chamado a atenção e indicam que também estão na briga pela cobiçada taça de campeão e pelo superprêmio.



Dono de quatro vitórias, o gaúcho Arthur Gama, de 19 anos, lidera o campeonato e soma 208 pontos. Em sua segunda temporada na Stock Series, o piloto da Artcon Racing soma ainda duas poles e oito pódios conquistados em um total de nove corridas até agora, o que reforça a importância da regularidade como uma das chaves para quem almeja o título da categoria.



Mas Gama não vem tendo vida fácil, e prova disso foi a rodada realizada no fim de junho no Autódromo Velocitta. Enzo Bedani chegou ao interior de São Paulo com 23 pontos de desvantagem para o porto-alegrense e fez cair a diferença para apenas sete em razão da conquista de dois pódios, sendo um deles uma vitória em Mogi Guaçu. Com somente 16 anos, o paulista da W2 Racing ProGP tem duas vitórias, cinco pódios, uma pole e 201 pontos marcados.



Quem também se destaca na temporada, com números bastante relevantes, é o piloto mais experiente do atual grid da Stock Series. De volta ao automobilismo depois de dois anos longe das pistas, o paranaense Gustavo Frigotto já somou cinco idas ao pódio com a Artcon Racing. O competidor já teve a chance de fazer 25 largadas na Stock Car Pro sonha com a chance de retornar ao grid da principal categoria do automobilismo brasileiro e, para isso, busca o título da Stock Series. Gustavo tem 163 pontos e a 45 do companheiro de equipe e líder do campeonato.

Revelações também miram o título

Além de Gama e Bedani, a temporada 2024 da Stock Series já registrou três outros vencedores: destaque para os estreantes Alfredinho Ibiapina e Erick Schotten, que correm pela W2 Racing ProGP.



Campeão brasileiro de kart, o curitibano Ibiapina, de 16 anos, triunfou pela primeira vez na categoria no desfecho da etapa de Cascavel e aparece em quarto lugar no campeonato, com 137 pontos, enquanto o catarinense Erick Schotten, de 17, subiu ao topo do pódio na conclusão de uma corrida lotérica e imprevisível na rodada do Velocitta, chegando a 116 tentos na competição.



Em seu segundo ano na Stock Series, Felipe Barrichello Bartz venceu na etapa que abriu o campeonato, em Interlagos, e soma um total de quatro pódios até o momento. Sobrinho de Rubens Barrichello, ‘Pipe’ tem 133 pontos, seguido bem de perto por outro estreante na temporada, o gaúcho Guto Rotta, que vem de carreira em carros de tração dianteira e debuta no grid da Series com a equipe Garra Racing Team, tendo somado 129 pontos até agora, somente quatro a mais que a companheira de equipe Bruna Tomaselli, que marcou seu primeiro pódio na categoria na etapa de Cascavel, em maio.



Neste fim de semana, o circuito misto do Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna será palco da quarta etapa do campeonato, com corridas no sábado e domingo (27 e 28/07), trazendo mais um capítulo da acirrada e emocionante luta pelo título e pelo superprêmio oferecido pela Stock Series ao campeão de 2024.

Classificação do campeonato após três etapas (top-10):*

1º - Arthur Gama, 208 pontos

2º - Enzo Bedani, 201

3º - Gustavo Frigotto, 163

4º - Alfredinho Ibiapina, 137

5º - Felipe Barrichello Bartz, 133

6º - Guto Rotta, 129

7º - Bruna Tomaselli, 125

8º - Mathias de Valle, 119

9º - Erick Schotten, 116

10º - Vinícius Papareli, 110

*pontuação extraoficial

