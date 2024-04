A Stock Series deu largada na temporada 2024 com a primeira classificação, acontecendo neste fim de semana em Interlagos. O mais rápido da sessão foi o piloto da Artcon Racing, Arthur Gama.

Os grids são definidos assim: a primeira prova tem alinhamento determinado pela segunda volta mais rápida de cada piloto na classificação, enquanto o grid da corrida 2 é estabelecido pela volta mais rápida de cada competidor na sessão. A terceira e última disputa vai contar com a inversão dos oito primeiros colocados da segunda corrida e manutenção das demais posições do nono lugar em diante.

Como Gama teve a primeira volta mais rápida do quali, com 1m44s945, ele será o pole da segunda corrida, assim como da prova 1. Por fim, com a inversão do grid para a última prova, Bruna Tomaselli que se classificou em oitavo assume a primeira marca.

POSIÇÃO PILOTO MELHOR VOLTA 2ª MELHOR VOLTA 1º A, Gama 1:44.945 1:45.092 2º F. Bartz 1:45.011 1:45.473 3º M. Valle 1:45.035 1:45.095 4º E. Bedani 1:45.041 1:45.092 5º G. Frigotto 1:45.474 1:45.502 6º E. Schotten 1:45.513 1:45.888 7º G. Rottta 1:45.705 1:45.782 8º B. Tomaselli 1:45.926 1:46.389 9º A. Ibiapina 1:46.327 1:46.688 10º A. Myasava 1:46.461 1:47.282 11º H. Cibien 1:46.769 1:47.030 12º K. Magno 1:47.761 1:48.225 13º V. Paparelli 1:48.769 1:52.039

Veja como foi

