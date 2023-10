A temporada 2023 da Stock Series chega à quinta e penúltima etapa da temporada 2023. Entre 27 e 29 de outubro, o Autódromo Velocitta vai receber os jovens talentos da categoria de acesso à Stock Car, que lutarão nos próximos dias a uma vaga na final do campeonato, marcado para 16 e 17 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e por seguir na briga pelo maior prêmio do automobilismo brasileiro: o equivalente a R$ 2,5 milhões para garantir um lugar no grid da Stock Car em 2024.

Atualmente, Zezinho Muggiati lidera com 273 pontos, seguido por Gabriel Robe com 257 e Pietro Rimbano com 218. Entre os estreantes, Arthur Gama é o mais bem colocado, em quarto, com 207. O Motorsport.com fará a cobertura da categoria no fim de semana com transmissão ao vivo das três provas.

Confira a programação do fim de semana

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 (Rookies) Sexta-feira 10h - Treino Livre 2 Sexta-feira 12h25 - Treino Livre 3 Sábado 08h35 - Classificação Sábado 12h30 Corrida 1 Sábado 14h20 Motorsport.com Corrida 2 Domingo 8h30 Motorsport.com Corrida 3 Domingo 9h10 Motorsport.com

