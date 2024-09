Stock Series: Enzo Bedani garante título entre de novatos

Com uma etapa de antecipação, Enzo Bedani assegurou no Velopark o título da divisão Rookie da Stock Series e se credenciou para disputar o campeonato geral no fim do ano em Interlagos.

O piloto de 16 anos de idade conquistou dois pódios neste domingo, mostrando mais uma vez performance de protagonista na categoria de acesso à Stock Car. Ele largou em segundo e terminou na mesma posição na primeira bateria do dia, com uma tocada segura do início ao fim.

Na prova do grid invertido, largou de sétimo, mostrou todo reflexo para evitar um carro atravessando a pista à sua frente rodando como uma bigorna desgovernada, escalou o pelotão e terminou em terceiro.

Com os pontos acumulados no travado circuito gaúcho, Enzo vai para a decisão do título, em Interlagos, contra Arthur Gama. Ele está 24 pontos distante do líder e são 84 em disputa em São Paulo.

Após a corrida 1, no sábado, serão aplicados os dois descartes dos piores resultados de cada competidor conforme previsão regulamentar.

“É até estranho falar que não foi um fim de semana bom com segundo, terceiro hoje, além de vitória na rookie. Mas a verdade é que não foi 100% depois do sexto lugar no sábado… Hoje tentei recuperar para o campeonato, mas hoje temos três corridas ainda no calendário e vou trabalhar duro para Interlagos, trabalhando dobrado para o que temos que buscar lá.”

“Claro que o título de rookies é importante e fico contente com o que fizemos entre os estreantes, mas o título que eu realmente mais quero é o que estará em disputa em Interlagos e vamos mais motivados ainda para a decisão.”

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!