Schotten é vice-líder dos rookies após estreia na Stock Series

O último final de semana foi de estreia para Erick Schotten, campeão da Fórmula Delta em 2022 e que em 2023 competiu na USF Juniors nos Estados Unidos. Em Interlagos, no Autódromo José Carlos Pace, o piloto catarinense competiu pela primeira vez em uma categoria de turismo, a Stock Car Series.

Integrando a equipe W2 Racing Pro GP, comandada por Duda Pamplona, Erick Schotten viveu uma semana de muita evolução e trabalho ao lado de seu engenheiro e da D Dirani Coach. “Tivemos um bom ritmo nos treinos e na tomada de tempos o resultado foi muito interessante”, destacou o piloto de Timbó (SC), que se classificou na 2ª posição entre os “rookies” e em sexto na geral entre 13 competidores.

As provas, por sua vez, exigiram um trabalho de adaptação mais apurado, uma vez que Erick Schotten competia pela primeira vez em carros de turismo após duas temporadas em monopostos. “Foi tudo um pouco diferente e foi preciso me adaptar às largadas e relargadas e, principalmente, às ultrapassagens, já que no Stock Series têm ‘pontos cegos’ que não tinha nos fórmulas”, explica Schotten, de 16 anos.

Com um 2º, um 4º e um 5º entre os Rookies, Erick Schotten fechou a rodada inaugural da Stock Series na vice-liderança entre os pilotos estreantes. Na classificação geral, por sua vez, o piloto da W2 Racing Pro GP saiu de Interlagos em sexto após conquistar um 5º, um 7º e um 9º lugar.

“Tivemos alguns problemas técnicos, mas já sabemos o que devemos fazer para a próxima etapa. Foram corridas difíceis, mas que me deram um aprendizado único. Em Cascavel tudo deverá ser diferente e tenho como foco a liderança do campeonato entre os rookies e o pódio na classificação geral”, aposta Erick Schotten. “A preparação começa logo mais e estou muito empolgado”, finalizou.

A Stock Series oferece uma premiação equivalente a R$ 2,5 milhões para seu campeão subir para a Stock Pro Series Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro, em 2025, e sua próxima etapa será disputada entre os dias 17 e 19 de maio em Cascavel (PR).

AZEDOU? SAINZ E LECLERC não falam mais a mesma língua? Como FERRARI vai REAGIR?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!