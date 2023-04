Stock Series terá Hugo Cibien como piloto da W2 ProGP em 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Series tem mais um piloto confirmado para a temporada 2023. Hugo Cibien, capixaba de 40 anos, vai competir pela W2 Racing/ProGP, sendo um dos cinco pilotos da equipe chefiada por Duda Pamplona e Serafin Jr. e sediada no Rio de Janeiro. Com carreira iniciada na década de 1990, Cibien traz na bagagem muitos anos de experiência em corridas de longa duração. Nesta temporada, Hugo vai acelerar na Stock Series e dará sequência à sua jornada na Endurance Brasil, onde compete na categoria P1, dos protótipos.

Nascido em Vila Velha (ES), Cibien chega à categoria com o apoio da ArcelorMittal, patrocinadora oficial e aço oficial da Stock Car e da Stock Series. A empresa tem uma das suas unidades em Tubarão, localizado em Serra, Região Metropolitana de Vitória, capital do Espírito Santo.

“A ArcelorMittal acreditou no nosso projeto para entrar neste universo da Stock Car, acelerando com um piloto capixaba. É uma grande chance para chegar no principal certame de automobilismo do Brasil, que são as categorias organizadas pela Vicar. É uma oportunidade que não pretendo desperdiçar. Venho de experiência nos protótipos, que é uma pegada diferente, com um carro muito mais leve. Meu primeiro desafio, então, vai ser acelerar a adaptação ao carro, fazer um bom campeonato entre os rookies no início e, com o desenrolar da temporada, ter um ritmo competitivo para poder andar lá na frente”, declarou o piloto, que vai guiar o carro #92.

Cibien destacou a história vitoriosa da W2 Racing/ProGP, pentacampeã da Stock Series por equipes e tetracampeã da categoria por pilotos. “O contato com a W2 ProGP tem sido excelente. Temos uma sintonia muito boa, a equipe é bem desenvolvida tecnicamente, foram campeões no ano passado, então não poderia estar em melhor lugar para começar minha trajetória na Stock Series”, afirmou.

Duda Pamplona, sócio da W2 Racing/ProGP, ressaltou os desafios que seu novo piloto terá pela frente, mas também destacou a vontade de Hugo Cibien em se encaixar logo ao carro da Series.

“Conheci o Hugo no fim do ano passado, e desde então começamos a conversar sobre a participação dele na Stock Series. É um piloto que tem muita experiência, especialmente nas corridas de Endurance, correndo de protótipo nos últimos anos.”

“Mas, apesar de ser experiente, vai ser a primeira jornada dele em uma categoria com carros como os da Series, o que será um desafio. O Hugo vai ter muito a aprender e a se desenvolver com o carro, mas eu o vejo muito animado, disciplinado e empenhado, trabalhando muito no simulador. Com todo esse empenho, ele tem tudo para obter uma adaptação rápida e assim buscar bons resultados”, disse o ex-piloto e dono de vitória na Stock Car.

Barrichello é inspiração

Hugo Cibien traz um perfil diferente dos seus companheiros de equipe já anunciados, os jovens Mathias de Valle, Enzo Bedani e Zezinho Muggiati, todos com 20 anos ou menos.

Mas o fato de ter mais de o dobro da idade dos seus novos colegas de time não é um problema para o capixaba. Ao contrário, Hugo se espelha em Rubens Barrichello, que aos 50 anos tornou-se o campeão mais velho da Stock Car, no ano passado, para lutar com os jovens no grid da Series.

“Devo ser o veterano do grid, com 40 anos. Comecei faz algum tempo nas pistas... Mas a idade é um detalhe. O campeão atual da Stock Car é o Rubens Barrichello, um monstro, e outros tantos têm mais de 40 anos. A minha ideia é fazer o mesmo e desafiar a garotada na Stock Series”, complementou.

A temporada 2023 da Stock Series está marcada para começar entre 21 e 23 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

W2 RACING/PROGP

Sede: Rio de Janeiro (RJ)

Chefes: Serafin Jr., Duda Pamplona e Julio Taboas

Principais conquistas: Pentacampeã da Stock Series por equipes (2013, 2014, 2017, 2018, 2022), tetracampeã por pilotos com Felipe Fraga (2013), Guilherme Salas (2014), Raphael Reis (2018) e Vitor Baptista (2022)

Hugo Cibien

Idade: 40 anos (27/06/1982)

Naturalidade: Vila Velha (ES)

Status: estreante na Stock Series

Número: 92

