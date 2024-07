A temporada 2024 da Stock Series chega a um momento importante com a disputa da quarta etapa, alcançando assim a primeira metade do campeonato.



A jornada deste fim de semana (26 a 28 de julho) está marcada para o Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, uma das principais praças esportivas do Brasil e que completa 50 anos no próximo domingo, recebendo também a Stock Car Pro Series e a Fórmula 4 Brasil.



A pista de 3.835 metros é uma das mais tradicionais e seguras do Brasil, mas, ao menos na Stock Series, será novidade para praticamente todo o seu grid.



Somente dois pilotos já tiveram a chance de disputar uma corrida em terras goianas com o carro da divisão de acesso à Stock Car: um deles é o mais experiente do grid, o curitibano Gustavo Frigotto, que já registrou um pódio, há seis anos. Quem também já teve a oportunidade de acelerar em Goiânia na Stock Series é Vinícius Papareli, um dos pilotos que esteve na última vez que o traçado de 13 curvas recebeu a categoria de acesso, em outubro de 2022.



Entretanto, a Stock Series tem outros nomes que reúnem experiência em Goiânia correndo por outras categorias. Paulista radicado em Goiânia, Mathias de Valle tem larga quilometragem no Autódromo Internacional Ayrton Senna correndo pela Turismo Nacional, por onde foi vice-campeão da classe TN PRO em 2022.



Naquele mesmo ano, Felipe Barrichello Bartz venceu na pista pela primeira vez como piloto da Fórmula 4 Brasil. Quem também ostenta retrospecto de respeito é o líder do campeonato, Arthur Gama, que já triunfou pela Nascar Brasil.

A luta pelo título

Gama, aliás, corre para defender a liderança do campeonato. Com 208 pontos somados nas nove primeiras corridas da temporada, o gaúcho da Artcon Racing viu a diferença cair de 23 para oito pontos na disputa direta que trava com o paulista Enzo Bedani (W2 Racing ProGP) pelo título e também pelo superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões oferecidos ao campeão para ascender ao grid da Stock Car Pro em 2025. Enzo já chegou a andar no carro da Stock Series em Goiânia durante sessão de testes promovidos para pilotos novatos em 2022.



Frigotto (Artcon Racing) aparece em terceiro no campeonato, com cinco pódios e 163 pontos somados. Depois, somente 27 tentos separam os pilotos que vão de quarto até o décimo lugar na tabela: Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP) tem 137, contra 133 do companheiro de equipe Felipe Barrichello Bartz.



Guto Rotta (Garra Racing Team) vem em sexto, com 129, seguido por Bruna Tomaselli, que também defende a equipe gaúcha, e por Mathias de Valle (W2 Racing ProGP), oitavo colocado, com 119. Vencedor de uma das provas no Velocitta em junho, Erick Schotten (W2 Racing ProGP) é o nono, com 116, e Vinícius Papareli (RTR Sport Team), com 110. Completam a lista Kaká Magno (RTR), Hugo Cibien (W2 Racing ProGP) e Akyu Myasava (Garra Racing Team).

Classificação do campeonato após três etapas (top-10):*

1º - Arthur Gama, 208 pontos

2º - Enzo Bedani, 201

3º - Gustavo Frigotto, 163

4º - Alfredinho Ibiapina, 137

5º - Felipe Barrichello Bartz, 133

6º - Guto Rotta, 129

7º - Bruna Tomaselli, 125

8º - Mathias de Valle, 119

9º - Erick Schotten, 116

10º - Vinícius Papareli, 110

*pontuação extraoficial

TELEMETRIA pré-Spa com RICO PENTEADO: Há BRIGA por títulos de PILOTOS e EQUIPES? Alpine-Mercedes e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!