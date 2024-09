De volta à ativa! Neste fim de semana, a Stock Car Pro Series volta a acelerar no Velopark, autódromo localizado em Santa Rita, no Rio Grande do Sul.

Com sete das doze etapas já realizadas, a briga na ponta está quente. Depois da estreia da categoria no circuito de rua em Belo Horizonte, Felipe Massa retornou à liderança da tabela com 549 pontos, apenas quatro a frente de Felipe Baptista.

Ricardo Zonta vem logo em seguida, com 545, Dudu Barrichello é o 4º somando 543 e Julio Campos fecha o cinco primeiro com 536 tentos.

A Stock Series também estará de volta nesta etapa! Arthur Gama defende a lideraça diante de Enzo Bedani, a diferença entre eles é de apenas três pontos. Gustavo Frigotto vem um pouco atrás, em terceiro lugar com 220, seguido por Vinicius Papareli com 180 e Mathias De Valle fecha o top 5 com 176 tentos.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa do evento, que também conta com transmissão ao vivo do treino da classificação e de todas as corridas.

Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 09h30 - Treino Livre 1 Sexta-feira 11h00 - Treino Livre 2 Sexta-feira 15h00 - Classificação Sábado 09h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 14h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 12h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

Stock Series

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 09h00 - Treino Livre 1 Sexta-feira 10h20 - Treino Livre 2 Sexta-feira 14h05 - Treino Livre 3 Sexta-feira 08h50 - Classificação Sábado 10h50 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Sábado 12h37 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (20 minutos + 1 volta) Domingo 08h35 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

