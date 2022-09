AO VIVO: Assista à etapa do Velocitta da Stock Car

Carregar reprodutor de áudio

Um mês após a etapa de Interlagos, a Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, com mais uma passagem pelo Velocitta, em Mogi-Guaçu, no interior de São Paulo. E com a principal categoria do automobilismo nacional se aproximando da reta final da temporada, os pilotos já começam a pensar no impacto dos descartes.

Com a pontuação na íntegra, ainda sem os descartes, Gabriel Casagrande reassumiu a liderança, aproveitando a ausência de Daniel Serra em Interlagos. Casagrande tem 206 pontos contra 184 de Serra, e ambos veem o argentino Matías Rossi se aproximando com 171. Completando o top 5 temos Rubens Barrichello com 160 e Gaetano di Mauro com 150.

Confira a transmissão ao vivo das duas corridas deste domingo.

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: