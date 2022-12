AO VIVO: Assista à Super Final da Stock Car 2022 em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora! Rubens Barrichello, Daniel Serra, Gabriel Casagrande ou Matías Rossi? Quem será o grande campeão da Stock Car Pro Series 2022? É o que vamos descobrir neste domingo, na Super Final da temporada no autódromo de Interlagos!

Assim como nas demais etapas, serão realizadas duas corridas neste domingo. A primeira, tendo como grid de largada a ordem final do classificatório do sábado, enquanto a segunda pega o resultado da prova anterior, invertendo a ordem do top 10.

Na pole position da primeira prova, temos um nome inédito: Felipe Baptista. O piloto da KTF, de apenas 19 anos, surpreendeu os rivais para garantir a posição de honra desta etapa. Mas ele não terá vida fácil, sendo seguido de perto por três candidatos ao título, com Rossi em segundo e Serra e Barrichello na segunda fila. Já o atual campeão, Casagrande, sai da oitava posição.

No campeonato, já aplicando os descartes, Barrichello lidera com 298 pontos, contra 290 de Serra, 288 de Casagrande, e 268 de Rossi.

Veja a Super Final da temporada 2022 da Stock Car Pro Series em Interlagos:

