A Stock Car Pro Series realizou neste sábado o treino de classificação que definiu o grid de largada para a corrida 1 da etapa de Interlagos, a sétima de 2022.

A pole position, que seria inédita, ficaria com Felipe Lapenna, que marcou 1min39s633 durante o Q3, sendo 0s262 mais veloz que Cesar Ramos, da Ipiranga Racing.

Mas, ao retornar, o piloto da Hot Car excedeu os limites de velocidade nos pits e foi punido em três posições, sendo o quarto colocado. Ramos herdou a pole.

Matías Rossi fechará a primeira fila, com Felipe Fraga, largando ao lado de Lapenna na segunda linha. Diego Nunes e Felipe Baptista, virão na sequência.

Gabriel Casagrande, atual campeão e vice-líder do campeonato, que com a ausência de Daniel Serra do fim de semana espera voltar à liderança, será o sétimo no grid deste domingo.

Rubens Barrichello, terceiro no campeonato, teve um dia ruim, e amargou apenas a 28ª posição, sem conseguir passar para o Q2.

Felipe Massa conseguiu passar para o Q2, mas não superou a barreira da nona colocação.

Neste domingo acontecem as duas corridas da etapa de Interlagos, com transmissão do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

Grid de largada

Posição Piloto 1 Cesar Ramos 2 Matías Rossi 3 Felipe Fraga 4 Felipe Lapenna 5 Diego Nunes 6 Felipe Baptista 7 Gabriel Casagrande 8 Guilherme Salas 9 Felipe Massa 10 Bruno Baptista 11 Denis Navarro 12 Marcos Gomes 13 Pedro Cardoso 14 Digo Baptista 15 Allam Khodair 16 Nelsinho Piquet 17 Thiago Camilo 18 Átila Abreu 19 Tony Kanaan 20 Andi Jakos 21 Ricardo Mauricio 22 Cacá Bueno 23 Gaetano di Mauro 24 Rafael Suzuki 25 Lucas Foresti 26 Sergio Jimenez 27 Julio Campos 28 Rubens Barrichello 29 Ricardo Zonta 30 Thiago Vivacqua 31 Tuca Antoniazzi 32 Galid Osman

