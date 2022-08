Carregar reprodutor de áudio

A segunda sessão de treinos livres da Stock Car Pro Series teve um cenário diferente em relação à primeira atividade em pista, nesta sexta-feira (29), em Interlagos, pela sétima etapa do calendário. Marcos Gomes foi o líder do treino livre dois com Ricardo Zonta em segundo e Nelsinho Piquet fechando as três primeiras colocações.

Com o céu firme, sem chuva e em condições semelhantes a que encontrarão na classificação no sábado (30), todos os 32 carros foram para a pista. Gomes conseguiu o melhor tempo ao fazer 1m39s887, contra 1m39s945 de Zonta.

O líder Gabriel Casagrande não conseguiu superar a marca do primeiro treino livre e terminou na décima quinta colocação (1m40s324). Marcos Gomes, Nelsinho Piquet, Sergio Jimenez, Matías Rossi e Felipe Lapenna foram os cinco mais rápidos.

A Stock Car continua suas atividades neste sábado, com um warm up antes da classificação, que acontece às 13h30 (Brasília). As duas corridas da categoria acontecem no domingo, a partir das 13h (Brasília).

CONFIR A CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TREINO LIVRE

1º - Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min39s887

2º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min39s945

3º - Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla), 1min40s006

4º - Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min40s058

5º - Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla), 1min40s059

6º - Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min40s065

7º - Felipe Fraga (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min40s074

8º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s117

9º - Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s137

10º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min40s150

11º - César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min40s161

12º - Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min40s184

13º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min40s304

14º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min40s318

15º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), 1min40s324

16º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min40s376

17º - Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min40s483

18º - Andrés Jakos (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min40s557

19º - Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min40s586

20º - Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min40s668

21º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s705

22º - Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s806

23º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min40s852

24º - Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min40s903

25º - Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min40s905

26º - Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min40s932

27º - Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s982

28º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min41s020

29º - Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s044

30º - Pedro Cardoso (Crown II Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s081

31º - Thiago Vivacqua (RKL Competições/Chevrolet Cruze),1min41s737

32º - Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min43s073

