AO VIVO: Assista às corridas da etapa de Interlagos da Stock Car

A Stock Car Pro Series agita o fim de semana do Autódromo de Interlagos, com a sétima etapa do campeonato de 2022. Neste domingo, a categoria realiza as duas corridas, com a primeira tendo Cesar Ramos na pole position e o vice-líder do campeonato, Gabriel Casagrande, começando em sétimo, tentando se aproveitar da ausência do líder, Daniel Serra, em São Paulo.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem todas as emoções vindas do mais icônico autódromo brasileiro.

