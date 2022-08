Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car realizou a primeira corrida da rodada dupla em Interlagos, sétima etapa do campeonato de 2022.

A vitória ficou com Matías Rossi, que viu a confusão entre Felipe Fraga e Cesar Ramos quando estes lideravam, e tomou a liderança. Felipe Lapenna foi o segundo colocado, após pressionar o argentino nos giros finais. O pódio foi fechado por Guilherme Salas.

A Corrida

Antes mesmo da largada, Ricardo Maurício parou seu carro e recolheu. Na largada, Ramos manteve a ponta, com Rossi, Fraga, Lapenna e Casagrande no top 5. Ainda na primeira volta, Di Mauro e Cacá Bueno saíram da pista, com o piloto da KTF batendo na barreira de pneus. Como ambos conseguiram voltar por conta própria, o carro de segurança não foi acionado.

Com 5 minutos de prova, Thiago Camilo tocou em Marcos Gomes no final da reta principal, com o campeão de 2015 rodando na sequência, no S do Senna. Logo depois, Diego Nunes tocou em Felipe Baptista que também rodou. Novamente o safety car não foi chamado.

Na sequência, Fraga assumiu a segunda posição, após manobra sobre Rossi.

Faltando 18 minutos, a janela de paradas foi aberta, o primeiro entre os ponteiros a fazer pit stop foi Casagrande, que era o sexto colocado. Rossi, terceiro, entrou no giro seguinte.

Os líderes entraram na volta seguinte e quase se tocaram no pitlane, mas logo depois, Fraga tocou em Ramos, que acabou rodando. O campeão de 2016 tomou um drive through pela manobra.

Ao pagar a punição, membros da Ipiranga Racing aplaudiram Fraga ironicamente. O time foi advertido.

Lapenna bem que tentou pressionar Rossi, mas não conseguiu. O argentino conquistou sua segunda vitória de 2022. Guilherme Salas fechou o pódio.

Resultado

1 Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla) 19 voltas

2 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze) a 2s877

3 Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze) a 5s014

4 Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) a 7s427

5 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) a 11s232

6 Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) a 14s478

7 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) a 14s584

8 Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) a 15s180

9 Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) a 16s837

10 Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze) a 17s823

11 Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) a 18s003

12 Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) a 26s641

13 César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) a 28s482

14 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) a 33s849

15 Andi Jakos (Full Time Sports/Toyota) a 34s446

16 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) a 44s485

17 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) a 46s902

18 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) a 47s092

19 Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze) a 47s427

20 Thiago Vivacqua (RKL Competições) a 1min01s908

21 Felipe Fraga (Eurofarma RC/Chevrolet) a 1min23s706

22 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) a 1min31s181

23 Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze) a 1min32s439

24 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) a 1min32s700

25 Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla) a 1min39s994

26 Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) 1 volta

27 Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) 1 volta

Não completaram

Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze)

Pedro Cardoso (Crown II Racing/Chevrolet Cruze)

Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla)

Não largou

Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

Veja como foi

