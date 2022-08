Stock Car: Matías Rossi 'herda' segunda posição e larga da primeira fila em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Matías Rossi foi um dos principais destaques na classificação deste sábado em Interlagos e largará na segunda colocação neste domingo na Stock Car. O argentino liderou o Q1 e fechou o Q3 em segundo lugar, após a punição para Felipe Lapenna.

“Estou muito feliz e contente com o trabalho da equipe. Um final de semana em que temos trabalhado muito porque meu carro não estava fácil ontem, estávamos brigando com o balanço e hoje acertamos isso. Fizemos um bom Q1, chegamos no Q3 e brigamos pela pole em uma disputa bem acirrada”, diz Matías.

Com quatro pódios na temporada, Matías vai em busca do quinto neste domingo e também tentará se manter no top-5 do campeonato.

“Temos uma boa posição de largada e vamos em busca de somar muitos pontos nesse domingo”, completa Rossi, que tem apoio da Toyota Gazoo Racing.

