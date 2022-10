AO VIVO: Veja as corridas de sábado da Stock Car em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora! A Stock Car Pro Series realiza na tarde deste sábado a primeira de duas etapas no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Os pilotos da principal categoria do automobilismo nacional voltam a acelerar na pista de Goiânia valendo pela 10ª etapa da temporada 2022 em um momento importante para o campeonato.

Neste final de semana, Goiânia recebeu uma rodada dupla da Stock Car, com a 10ª etapa no sábado, utilizando o traçado misto, e a 11ª no domingo, com o uso do anel externo, trazendo um desafio a mais para os pilotos, que terão apenas um breve shakedown para se acostumarem.

César Ramos foi o mais rápido e garantiu a pole position da corrida de abertura do fim de semana, tendo ao seu lado na primeira fila Ricardo Maurício.

Entre os líderes do campeonato, Gabriel Casagrande teve uma classificação desastrosa, garantindo apenas a 19ª posição no grid da primeira corrida deste sábado, enquanto os demais pilotos do top 5, Daniel Serra, Rubens Barrichello, Matías Rossi e Bruno Baptista vão dividir a quinta e sexta filas.

Após a rodada dupla de Goiânia, teremos a aplicação dos descartes antes da grande final, que acontecerá em dezembro em Interlagos. No momento, com a pontuação total, temos Gabriel Casagrande na ponta com 259 pontos, 18 a mais que Daniel Serra, com 241. E o tricampeão vê ainda outros dois rivais bem próximos: Rubens Barrichello com 239 e Matías Rossi com 236. Já Bruno Baptista fecha o top 5 com 192.

Assista as corridas de sábado da Stock Car em Goiânia, válidas pela 10ª etapa:

