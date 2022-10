Carregar reprodutor de áudio

Companheiros de equipe: Gabriel Casagrande e Matías Rossi têm formado uma dupla dinâmica e que está trazendo resultados importantes para a AMattheis Vogel. No momento, ambos os pilotos aparecem em destaque na briga pelo título da Stock Car: Casagrande, atual campeão, lidera o campeonato com 259 pontos; enquanto Rossi aparece logo atrás na quarta posição com 236.

“É uma parceria que tem uma competição né. Nossa relação é muito boa. Sou muito amigo dele. Não tivemos nenhum problema ao longo do ano mesmo com a competitividade extrema (dentro da pista). Eu vejo nele um cara do bem e muito leal, tanto fora quanto dentro da pista. A leitura que ele tem da corrida é muito parecida com a minha. A gente pensa em não perder tempo. Isso é muito bom, pois já vimos companheiros de equipe jogarem campeonatos e corridas fora. Espero que isso continue, pois está sendo muito legal a nossa relação”, declarou Gabriel Casagrande.

A opinião de Matías Rossi é semelhante à do hermano Casagrande: “A nossa relação é muito boa. Sempre trabalhando em conjunto. Entendendo sempre o que temos de fazer para benefício próprio, quanto da equipe dentro da pista. Fazemos um belo trabalho juntos, nos fortalecemos e estou muito feliz pelo nosso desempenho na atual temporada com os dois carros da A. Mattheis Vogel brigando pelo título da Stock Car.”

Além da briga pelo título do campeonato de pilotos, a AMattheis Vogel está na luta pelo troféu do campeonato de equipes. O time comandado por Mauro Vogel encabeça a classificação com 495 pontos, seguido de perto pela Eurofarma RC com 423 e da RCM Motorsports com 371.

De acordo com os pilotos, a ‘receita’ para estar brigando nos dois fronts com muita força está no trabalho desenvolvido pelos mecânicos e engenheiros da equipe.

“A equipe A.Mattheis Vogel está fazendo um trabalho fantástico nos dois carros: o meu e o do Casagrande. Os set-ups usados nos carros são bem parecidos, embora o Gabriel corra com um Chevrolet e eu com um Toyota. Então, é graças ao trabalho muito transparente feito pelos engenheiros da equipe que estamos tendo esse desempenho no campeonato”, disse Matías Rossi ao Motorsport.com.

Nesse sentido, completa Casagrande: “Apesar de sermos de marcas diferentes (Chevrolet e Toyota), um carro ajuda o outro, pois os set-ups usados são bem parecidos e estamos conseguindo desenvolver os dois carros juntos. Espero que terminemos no topo da tabela, para dar esse prêmio para a equipe, pois no ano passado não foi possível.”

Planos para o futuro

Gabriel Casagrande seguirá na AMattheis Vogel em 2023. O anúncio da permanência do paranaense no time de Mauro Vogel e Andreas Mattheis foi feito durante o fim de semana. O piloto do carro #83 está na equipe desde a sua criação, em 2021, e tem em seu currículo na Stock Car: sete vitórias, 32 pódios e seis poles positions.

“Estou muito feliz em continuar a parceria, mais um ano com a AMattheis Vogel. Está sendo um ano muito bacana para a equipe, com os dois pilotos brigando pelo título e com muitos desafios. Esse ano tem sido de evolução!”

De contrato renovado e com um lugar no grid para 2023, Casagrande está focado na parte final da temporada deste ano. Inclusive com chances de conquistar o bicampeonato da Stock Car neste final de semana de etapa dupla no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

“Existe uma chance matemática (de ser campeão em Goiânia), mas a gente trata como impossível por saber da habilidade e potencial dos concorrentes. É pouco provável que isso aconteça, mas a chance existe”, declarou.

Por outro lado, o argentino Matías Rossi, piloto Toyota Gazoo Racing, que é o estrangeiro mais bem-sucedido da história da categoria e o primeiro gringo a lutar pelo título não sabe qual será o seu destino na Stock Car.

“Eu não vou permanecer na equipe (A. Mattheis Vogel), por conta da indefinição entre a AMattheis Vogel e a Toyota. É uma pena! Particularmente, eu gostei e estou muito feliz com o trabalho da equipe. No entanto, também, sou profissional da Toyota Gazoo Racing, compreendo a situação e não tenho nada a reclamar. Somente, terminar da melhor forma o campeonato e espero continuar de algum jeito no ano que vem”, afirmou.

Tatuagem

No começo do ano, o piloto Gabriel Casagrande eternizou em sua pele o troféu de campeão da maior categoria do automobilismo brasileiro. Questionado se vai repetir a dose ao final da temporada de 2022, caso se consagre campeão da Stock Car, ele afirmou: "Cara, eu nunca tinha feito uma tatuagem. Meu pai não gosta muito e era por isso que não tinha. Eu tinha vontade, mas nunca tinha feito. Aí quando eu ganhei, pensei ‘Poxa! Poderia ter aí alguma coisa’, porque foi o primeiro título e era uma coisa que desejava muito ser campeão da Stock Car.

O troféu era uma arte. Então, fica mais fácil de você gravar na pele, do que uma taça parecida com alguma outra coisa. Eu não sei como será o troféu deste ano, não sei se vou ganhar. Se ganhar, já pensei nisso. Estou com o outro braço livre e dá pra fazer. Mas daí eu acabo pensando que se fizer no outro braço, não tem mais espaço para outras conquistas. Então, talvez, tenho ainda que pensar. Estou mais para fazer, do que não fazer. Primeiro, vamos pensar em ganhar. Depois de ganhar, aí a gente vê o que faz. Mas o braço está livre né, dá pra deixar em aberto!”, disse.

