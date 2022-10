Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series realizou neste sábado a primeira de duas corridas em Goiânia, válida pela décima etapa da temporada 2022. César Ramos entregou uma performance dominante e controlada para converter a pole em sua primeira vitória na categoria, com Ricardo Zonta e Ricardo Maurício completando o pódio.

Fecharam o top 10: Galid Osman, Daniel Serra, Thiago Camilo, Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Matías Rossi e Bruno Baptista.

Na classificação, realizada mais cedo neste sábado, César Ramos garantiu a pole position tendo ao seu lado na primeira fila Ricardo Maurício. Gabriel Casagrande garantiu apenas a 19ª posição no grid da primeira corrida deste sábado, enquanto os demais pilotos do top 5, Daniel Serra, Rubens Barrichello, Matías Rossi e Bruno Baptista vão fecharam a quinta e sexta filas.

Na largada, Ramos saiu melhor e defendeu a ponta, enquanto Maurício perdia a segunda posição para Zonta. O tricampeão ainda sofria pressão de Piquet. Mais atrás, o estreante Diego Azar rodava e caía para o fim do pelotão.

Ao final da primeira volta, Ramos liderava com Zonta, Maurício, Piquet e F. Baptista no top 5, enquanto Serra era o nono, Barrichello o décimo, Rossi o 11º e Casagrande em 18º.

Átila e F. Baptista tiveram um imbróglio com oito minutos de prova com o piloto da KTF rodando e o da Shell terminando com um furo de pneu.

Após os dez primeiros minutos, Ramos já abria 2s para Zonta, que ainda tinha Maurício em sua cola. Piquet e Galid completavam os cinco primeiros, enquanto Serra já era o sexto, seguido de Camilo, Barrichello, Rossi e B. Baptista. Já Casagrande, que havia caído para abaixo da 20ª posição, era o 19º.

Neste momento, a janela de boxes foi aberta. Como resposta ao grave incidente em Santa Cruz do Sul, a duração da liberação dos pits foi aumentada, durando seis giros em vez de quatro. Galid, Serra e Rossi foram os ponteiros que entraram já na primeira volta.

No fechamento da janela de boxes haviam ainda sete minutos no relógio. Neste momento, Ramos seguia na liderança, abrindo quase 3s para Zonta, que abria mais 2s para Maurício. Galid e Serra eram quarto e quinto, com Camilo, Barrichello, Rossi, B. Baptista e Piquet completando o top 10, enquanto Casagrande caía ainda mais, sendo somente o 27º.

No final, César Ramos fez uma prova dominante e controlada para converter a pole em sua primeira vitória na Stock Car. Ricardo Zonta e Ricardo Maurício completaram o pódio:

Fecharam o top 10: Galid Osman, Daniel Serra, Thiago Camilo, Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Matías Rossi e Bruno Baptista.

Com isso, aplicando a inversão do grid de largada para a segunda corrida, temos uma primeira fila formada por Bruno Baptista e Matías Rossi.

A Stock Car Pro Series volta a acelerar em Goiânia já no domingo com a penúltima etapa da temporada 2022, com classificação e duas corridas com transmissão do Motorsport.com, onde você acompanha toda a ação da principal categoria do automobilismo nacional.

Confira o resultado final da corrida 1 de sábado da Stock Car em Goiânia:

1 – César Ramos

2 – Ricardo Zonta

3 – Ricardo Maurício

4 – Galid Osman

5 – Daniel Serra

6 – Thiago Camilo

7 – Rubens Barrichello

8 – Nelsinho Piquet

9 – Matías Rossi

10 – Bruno Baptista

11 – Rafael Suzuki

12 – Pedro Cardoso

13 – Digo Baptista

14 – Gui Salas

15 – Marcos Gomes

16 – Lucas Foresti

17 – Sérgio Jimenez

18 – Denis Navarro

19 – Diego Nunes

20 – Felipe Lapenna

21 – Allam Khodair

22 – Gaetano di Mauro

23 – Tuca Antoniazzi

24 – Felipe Massa

25 – Júlio Campos

26 – Gabriel Casagrande

27 – Raphael Teixeira

28 – Cacá Bueno

29 – Tony Kanaan

30 – Diego Azar

31 – Renato Braga

32 – Felipe Baptista

33 – Átila Abreu

