Após dispensa, Luciano Burti volta ao Grupo Globo

O piloto e comentarista Luciano Burti está de volta aos eventos de automobilismo do Grupo Globo. O ex-representante brasileiro na Fórmula 1 irá comentar as competições de automobilismo que os canais SporTV transmitem ao longo da temporada, como Stock Car, Extreme E, Fórmula E, W Series, Porsche Cup, e Copa Truck.

A estreia já acontece neste fim de semana, nas transmissões da etapa de Goiânia da Porsche Cup.

“Estou voltando e muito feliz”, disse Burti. “Temos muitas competições para transmitir. Entrei na Globo pela primeira vez como comentarista fixo no fim de 2004 e não sinto como se tivesse saído.”

“Continuei acompanhando as corridas de casa e nestes seis meses era como se eu estivesse aqui ainda de coração. Vamos ter bastante trabalho pela frente”, concluiu.

