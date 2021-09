O esporte a motor brasileiro deve perder uma de suas praças mais tradicionais após 31 de dezembro de 2021. Segundo a Rádio Bandnews, o Autódromo Internacional de Curitiba, localizado em Pinhais, será fechado, dando início à construção de uma área residencial, comercial, de serviços e lazer.

A rádio aponta o empresário Carlos Rodrigues como um dos responsáveis da mudança, sendo também um dos proprietários. Segundo ele, a área dava prejuízo, recebendo apenas eventos esportivos.

O autódromo foi fundado em 1967, recebendo praticamente todos os campeonatos de relevância do país. Chegou a ter o seu fechamento anunciado em 2016, mas a situação foi revertida, com novos investidores, mas o quadro agora parece ser irreversível.

Mesmo assim, segundo a reportagem da rádio, um protesto está programado para a próxima quinta-feira, em frente à prefeitura de Pinhais, pedindo a intervenção do poder público. A administração municipal respondeu dizendo que se trata de um local particular, não cabendo a ela qualquer decisão sobre, além de ressaltar em nota a importância da mudança.

As obras devem começar no início do ano que vem e tem previsão de conclusão até 2031.

