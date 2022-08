Stock: Fraga supera Camilo e vence corrida 2 em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A corrida dois da sétima etapa da Stock Car Pro Series 2022, em Interlagos, teve Felipe Fraga - substituindo Daniel Serra na Eurofarma - como vencedor, Thiago Camilo na segunda colocação e Digo Baptista fechando o pódio na tarde deste domingo (31).

O mais jovem campeão da Stock, campeão em 2016, voltou ao palco da sua conquista três anos depois, como convidado, e faturou a corrida dois de forma tranquila, abrindo mais de 0.3s para o segundo colocado.

Atualização: Após inspeção técnica da CBA foi verificado que o carro de Digo Baptista tinha irregularidades no seu peso mínimo, com isso, o piloto foi desclassificado. Nelsinho Piquet, portanto, assume a terceira colocação.

A CORRIDA

Com o grid invertido em relação a primeira prova, Digo Baptista se tornou o pole position, enquanto Allam Khodair assumiu a segunda colocação e Felipe Massa fechou o Top três.

Na largada, Digo Baptista conseguiu manter a liderança, mas o pelotão atrás dele se complicou de diversas formas. Bruno Baptista e Diego Nunes se tocaram, enquanto o carro de Baptista ficou preso na brita, Nunes precisou se retirar.

Ainda na confusão, Felipe Massa sofreu um toque, assim como Guilherme Salas que rodou na pista ao ser tocado por Rubinho Barrichello. O safety car precisou entrar para retirar o carro de Baptista e ficou na pista por duas voltas.

Na relargada, Thiago Camilo conseguiu ultrapassar Felipe Lapenna assumindo a terceira posição e logo na sequência, subiu para P2. Com a janela da abertura de boxes, Camilo conseguiu sair à frente de Digo Baptista, mas acabou brigando roda a roda com Felipe Fraga, que atrasou a ida aos boxes em uma volta. A estratégia, somada ao rápido pit, lhe deu a liderança.

Com o P1 confirmado, Fraga, conseguiu abrir uma diferença confortável para Camilo e assim manteve até a bandeira quadriculada.

1 Felipe Fraga (Eurofarma RC/Chevrolet) 17 voltas

2 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) a 2s927

3 Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze) a 7s841

4 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) a 8s141

5 Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla) a 9s379

6 Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) a 11s814

7 Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze) a 12s038

8 Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) a 12s910

9 Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) a 13s727

10 Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) a 16s865

11 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) a 17s619

12 Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) a 18s334

13 Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) a 21s286

14 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) a 23s060

15 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze) a 23s686

16 Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) a 24s388

17 Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) a 27s183

18 Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla) a 27s684

19 Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze) a 28s383

20 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) a 28s725

21 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) a 28s740

22 César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) a 29s146

23 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) a 32s261

24 Thiago Vivacqua (RKL Competições) a 32s385

25 Andi Jakos (Full Time Sports/Toyota) a 36s014

26 Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze) 1 volta

Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla)

