Matías Rossi foi o grande nome da corrida principal da Stock Car Pro Series em Interlagos. Neste domingo, o piloto da A.Mattheis Vogel viu a briga entre Felipe Fraga e Cesar Ramos esquentar e se aproveitou da confusão para liderar e receber a bandeira quadriculada em primeiro.

Com o triunfo, o argentino sobe para o terceiro lugar no campeonato, com 170 pontos. Após a corrida, Rossi comentou o triunfo emocionado.

“O significado desta vitória para a minha carreira é impressionante, porque sempre tive o sonho de competir aqui, de brigar por vitórias e hoje foi o dia, aconteceu”, disse Rossi. “Às vezes, você está bem para brigar em uma corrida e a situação própria dela mesma não acontece. Hoje, eu achava que estávamos bem para brigar por um pódio, a situação à frente entre o Cesar Ramos e o Felipe Fraga, sem dúvida, me beneficiou, mas são situações de corrida, quando se tem que correr, não se sabe o que vai acontecer. Tivemos a possibilidade de estar à frente, de brigar com eles, e hoje vencemos, estou muito feliz.”

Rossi comparou este momento com o que já teve na carreira na Argentino, em que coleciona títulos nas principais categorias.

“Lá, as coisas foram muito bem, ganhando campeonatos. Como esportista, precisamos de novos desafios, então vir aqui foi um desafio. Nos primeiros anos as coisas não aconteciam, então agora com trabalho em uma equipe nova, na A.Mattheis Vogel, estamos muito bem e me sinto feliz, porque o nível aqui da Stock Car é muito alto”, completou.

Veja como foi

