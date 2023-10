As experiências exclusivas para o fã da Stock Car no Velocitta

A Stock Car Pro Series chega à décima etapa da temporada 2023 no fim de semana de 28 e 29 de outubro no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. A ocasião marca mais um ato da parceria entre a Vicar, empresa organizadora e promotora da principal categoria do automobilismo brasileiro, e a Play For a Cause.

A etapa será o palco para a venda de quatro experiências exclusivas ao fã de automobilismo, com o propósito de aproximar ainda mais o público apaixonado pelo esporte a motor dos seus ídolos, e pelo caráter social.

A renda com o valor arrecadado na ação será revertida ao Instituto Ingo Hoffmann, instituição sem fins lucrativos que há mais de 15 anos atua no tratamento e amparo a crianças em tratamento contra o câncer.

Todas as quatro experiências podem ser adquiridas por meio do site da Play For a Cause dedicado ao fim de semana no Velocitta, com investimento entre R$ 900 e R$ 3.500. O fã do esporte a motor pode adquirir, por exemplo, um dia (sexta-feira, 27 de outubro) inteiro ao lado da equipe multicampeã Eurofarma RC, com direito a um almoço no motorhome com a presença dos tricampeões Daniel Serra e Ricardo Maurício.

A experiência contempla a chance de acompanhar os treinos livres, classificação e as corridas diretamente dos boxes do time liderado pelo lendário Rosinei Campos, o ‘Meinha’.

O apaixonado pelo esporte a motor também tem a oportunidade de adquirir uma experiência a aproximadamente 250 km/h. As equipes A.Mattheis Vogel e Eurofarma RC colocarão dois fãs de carona no carro de volta rápida da Stock Car no Velocitta.

A vivência dá direito de acompanhar os treinos, classificação e as corridas de dentro dos boxes, tour pelo autódromo para acompanhar os bastidores da categoria e estar presente durante a visitação aos boxes, no domingo.

A KTF Sports também abrirá as suas portas para o fã da Stock Car com uma experiência exclusiva: tour pelo grid momentos antes da largada e a oportunidade de acompanhar as corridas, no domingo, dentro dos boxes.

Por fim, o fã amante da Stock Car poderá comprar, por R$ 900, a experiência que o colocará no grid nos minutos que antecederão a etapa no Velocitta. A ação contempla uma credencial para visitação aos boxes e um par de ingressos para o setor Mirante, válidos para sábado e domingo, onde o espectador poderá assistir aos treinos, classificação e as corridas ao lado de um acompanhante.

CEO e fundador da Play For a Cause, André Georges ressaltou a capacidade de colocar o fã dentro do universo da Stock Car com as experiências disponíveis para venda.

“Em cada etapa, estamos aprimorando as experiências e oferecendo ainda mais conexão do fã com o esporte. A ideia é que eles estejam literalmente dentro dos bastidores, acompanhando tudo, sabendo como as coisas acontecem e, claro, estando perto dos seus ídolos”.

Ação social

A aliança entre a Stock Car e a Play For a Cause existe desde a temporada 2021. Ao todo, mais de R$ 100 mil já foram destinados ao Instituto Ingo Hoffmann. E, recentemente, quase R$ 40 mil foram arrecadados e destinados ao Instituto Moinhos Social, que direcionou a quantia para amparo e ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em setembro.

Com sede em Campinas, o Instituto Ingo Hoffmann atua em parceria com o Centro Infantil Boldrini e abriga crianças em tratamento intensivo contra o câncer e também seus familiares, oferecendo moradia, mais conforto e qualidade de vida durante o período de tratamento, além de suporte e acompanhamento individual e emocional.

Serviço

Ação:

Venda de experiências na Stock Car Pro Series, etapa 10, Velocitta (SP)

Valores

Experiência 1: Almoço no motorhome da Eurofarma RC e assistir as corridas dos boxes, R$ 3.500;

Experiência 2: Volta rápida no carro da A.Mattheis Vogel ou Eurofarma RC e assistir as corridas dos boxes, R$ 3.000;

Experiência 3: Assistir as corridas dos boxes da KTF e tour pelo grid de largada, R$ 2.200;

Experiência 4: Tour pelo grid, visitação aos boxes e par de ingressos, R$ 900.

Mais informações: https://play.foracause.com.br/stock-car-velocitta/

REVÉS PARA A ANDRETTI: Alpine deixa americanos 'sem motor' e COMPLICA planos do grupo dos EUA na F1! F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport debate fiasco no Catar, futuro de Pérez e tensão de Mercedes/McLaren Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music

Faça parte também do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!