A Stock Car Pro Series disputará no dia 29 de outubro a décima etapa do campeonato, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

A Vicar, empresa promotora e organizadora da principal categoria do automobilismo nacional, abriu a venda de ingressos para a rodada. O fim de semana também contará com a categoria de acesso Stock Series, que realizará sua quinta e penúltima etapa.

As entradas já podem ser adquiridas na plataforma Sympla por meio do link, com valores a partir de R$ 60.

Os ingressos disponíveis para venda são destinados ao setor do Mirante, que oferece boa visibilidade da pista e possui área de convivência com praça de alimentação e guarda-sóis para melhor proteção e conforto do público. O valor da entrada individual é de R$ 60 (meia-entrada ou Promo BRBCard) ou R$ 120 (valor cheio).

O fã também pode adquirir o Combo Família, que consiste no conjunto de quatro ingressos individuais, com preço promocional, sempre para o setor do mirante, a um investimento de R$ 320,00 no total.

Há ainda a opção de ingresso com passe de visitação, que dá direito a uma incursão aos boxes no domingo, em horário previamente determinado pelo organizador do evento, quando o público pode interagir com os pilotos e ganhar brindes. Nesta modalidade, os ingressos partem de R$ 150 (meia-entrada ou Promo BRBCard) ou R$ 300 (inteira).

Todos os ingressos são válidos para sábado e domingo. As entradas podem ser adquiridas também nas bilheterias do autódromo, em cenário sujeito à disponibilidade. As bilheterias vão funcionar no sábado, 28 de outubro, das 8h às 16h, e também no domingo, entre 8h e 12h.

Recordista de pódios no Velocitta com oito troféus, Gabriel Casagrande chegará ao interior paulista como líder do campeonato. Depois do triunfo em Buenos Aires, no fim de outubro, o paranaense da A.Mattheis Vogel soma 249 pontos, 22 a mais que Rubens Barrichello (Mobil Ale). Thiago Camilo (Ipiranga Racing) é o terceiro, com 216.

A Stock Series tem o paranaense Zezinho Muggiati (W2 Racing ProGP) na liderança do campeonato. O piloto tem 273 pontos, contra 257 do gaúcho Gabriel Robe (Garra Racing Team), segundo colocado.

O paulista Pietro Rimbano (RKL Competições) aparece em terceiro, com 218, seguido pelo também gaúcho Arthur Gama (Garra), com 207, enquanto o paulista Felipe Barrichello Bartz (W2 ProGP) completa a lista dos cinco melhores posicionados na tabela da temporada, com 192.

O campeão da Series nesta temporada receberá como superprêmio o equivalente a R$ 2,5 milhões para garantir um lugar no grid da Stock Car em 2024.

SETOR DISPONÍVEL PARA VENDA - MIRANTE

Valor individual: R$ 60,00 (meia-entrada ou Promo BRBCard); R$ 120,00 (inteira)

Combo Família: R$ 320,00 (investimento para a compra de quatro ingressos com preço promocional)

Ingresso Mirante com passe de visitação: R$ 150,00 (meia-entrada ou Promo BRBCard); R$ 300,00 (inteira)

Observações: ingressos válidos para os dois dias do evento; estacionamento no local, com vagas limitadas.

Abertura dos portões:

Sábado, 28 de outubro: 8h

Domingo, 29 de outubro: 8h

Local: Autódromo Velocitta

Rodovia SP 342, km 187, s/n, Nova Louzã, Mogi Guaçu, SP

Classificação etária

Menores de 2 anos não terão acesso ao evento

De 2 a 17 anos, devidamente acompanhados dos pais ou responsável legal, mediante compra de ingresso. Obrigatória apresentação dos documentos de identificação originais, com foto, do responsável e do menor de idade. Mais informações na plataforma Sympla por meio do link.

