Átila Abreu mudará de ares na temporada 2020 da Stock Car. Ele representará a Shell na equipe Crown Racing, de William Lube, que atualmente tem Gabriel Casagrande, Marcel Coletta, Cacá Bueno e Felipe Fraga. Apoiado pela Shell desde 2016, o piloto de 32 anos possui 15 vitórias, dez poles e 40 pódios.

Átila venceu pelo menos uma corrida em todas as temporadas da Stock desde 2012. No ano passado, ele somou o maior número de vitórias, com quatro triunfos.

A equipe comandada por William Lube está na Stock desde 2013, conquistando dois títulos, em 2015 e 2016, com Marcos Gomes e Fraga, respectivamente. A operação foi ampliada para quatro carros na temporada de 2017, com a associação ao experiente preparador, Duda Pamplona.

"Estou muito feliz. A Crown Racing se mostrou nas últimas temporadas uma equipe de ponta, com pilotos muitos bons, uma estrutura e estafe técnico realmente diferenciados”, disse Átila. “Então, poder fazer parte da família deles me deixa muito feliz. Tenho certeza de que vou aprender muito com a metodologia de trabalho deles. Espero somar bastante.”

“Faço essa mudança mirando meu objetivo, que é buscar o título da categoria. Vejo eles performando muito no fim do ano. O regulamento do ano que vem tem algumas mudanças, mas você vê uma equipe que tem essa estrutura, que já teve um carro Peugeot e depois mudou e conseguiu se adaptar. Mostra que tem um corpo técnico que se adapta rapidamente a novos regulamentos. Isso me enche de esperanças e de vontade de chegar ao ano que vem ainda mais preparado para buscar o título, sem perder o foco nessas últimas corridas.”

"Ter um patrocinador do peso como a Shell representa muita coisa”, disse Lube. ‘Em 2012 eu trabalhava com a Shell e saí para fazer o projeto da minha vida, e retornar é um prêmio para todo esse trabalho que estamos fazendo desde 2013 na Crown. Posso oferecer muita coisa ao Átila, a equipe vem numa crescente. Ele sabe que é um grande desafio também, mas acreditamos que podemos fazer um bom trabalho com o Átila e fazer com que ele volte a disputar os primeiros lugares."

"Assim como havíamos antecipado a ida do Ricardo Zonta para a RCM, agora temos o anúncio do Átila na Crown Racing”, disse Vicente Sfeir, gerente de Motorsport e Patrocínios da Raízen e colunista de mercado do Motorsport.com. “O objetivo é claro: brigar pelo campeonato. Nada mais certo do que ter nossos pilotos nos times que foram campeões nas últimas temporadas. A Crown foi campeã em 2015 e 2016, e colocar o Átila num time que em 2019 vem frequentemente largando na frente e vencendo corridas é o caminho mais rápido para brigar pelas vitórias e pelo sonhado título da categoria. Basicamente, a estratégia é simples: ter os nossos pilotos nas melhores equipes da categoria no ano que vem."

