O sábado não foi dos melhores para Ricardo Maurício. O vice-líder da temporada 2019 da Stock Car foi uma das vítimas do primeiro grupo do Q1, que encontrou a pista de Goiânia em condições mais adversas por conta da chuva que caiu antes e durante a sessão classificatória.

Por ter feito o pior tempo do grupo 1, com todo o grupo 2 podendo fazer melhores marcas pela melhora do asfalto, ‘Ricardinho’ será apenas o 27º colocado neste domingo.

Ainda buscando respostas para o mau desempenho de seu carro no molhado, o atual vencedor da Corrida do Milhão tentará minimizar os prejuízos.

“O Thiago (Camilo) e Daniel (Serra) vão largar à frente”, disse Maurício. “Vou tentar o máximo que puder. É lógico que eles vão abrir no campeonato, é muito provável que o Thiago me passe se nada de errado acontecer com ele. Espero que eles não abram muito para ter alguma chance na última etapa.”

“Sei lá, às vezes inverte, o meu carro está muito bom em São Paulo, eles podem ter algum problema.”

Maurício também lamentou os pontos perdidos pela performance ruim nas últimas provas e também das punições que recebeu durante toda a campanha, que o deixaria bem mais perto de seu companheiro de equipe na liderança.

“Eu fico chateado porque, a gente vem de corridas com vários problemas. As duas últimas eu classifiquei muito mal, em Cascavel fiquei me debatendo com pneu usado, na última corrida também e quando fomos para pneus novos para ver como estava o acerto do carro na classificação, acabou chovendo, daí classifiquei lá atrás.”

“Perdi muita pontuação no campeonato, com punições também. Aqui em Goiânia, perdi 12 pontos aqui, eu havia chegado em quarto e na última corrida perdi mais quatro pontos pela punição que tivemos nos boxes. No campeonato inteiro eu já perdi 16 pontos só em punições e a situação das coisas agora não ajuda.”

Fim de semana de homenagens

A etapa de Goiânia da Stock Car será a primeira após a morte de Tuka Rocha. Com isso, algumas homenagens estão previstas, como a inscrição do nome do piloto na testeira de todos os carros, a colocação do numeral #25 no teto, além de estilizações de capacetes. Confira:

A etapa de Goiânia da Stock Car será a primeira após a morte de Tuka Rocha. Com isso, algumas homenagens estão previstas, como a inscrição do nome do piloto na testeira de todos os carros, a colocação do numeral #25 no teto, além de estilizações de capacetes.

