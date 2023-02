Audace, do grupo detentor da Vicar, adquire departamento de motores da Giaffone Racing

Carregar reprodutor de áudio

A Audace Tech anunciou nesta sexta-feira (24) a aquisição do departamento de motores da Giaffone Racing, proprietária e responsável pela gestão e preparação de todas as unidades de potência da Stock Car Pro Series e da categoria de acesso Stock Series. Sediada em Cotia (SP), a Audace é o braço de desenvolvimento técnico do Grupo Veloci, que também é detentor da Vicar, promotora da principal categoria da América do Sul, além do Fórmula 4 Brasil, Turismo Nacional, Stock Series e TCR Brasil.

O acordo prevê a continuidade do serviço de fornecimento, preparação e manutenção dos motores por parte da Giaffone Racing durante 2023. A partir da temporada de 2024, toda a operação passará a ser realizada pela Audace.

“Já teremos engenheiros e gestores trabalhando em conjunto com a Giaffone Racing a partir de março deste ano. A ideia é fazer uma transição de know-how tranquila ao longo de 2023, atendendo a todos os envolvidos e mantendo o padrão de qualidade da Giaffone”, resume Enzo Bortoleto, CEO da Audace. “Nossa meta com essa aquisição é verticalizar e internalizar o serviço de motores dentro dos futuros planos para a Stock Car.”, finalizou.

Pertencente à família Giaffone, bastante tradicional no automobilismo, a Giaffone Racing prepara os motores da Stock Car Pro Series desde o ano 2000, quando a categoria passou a utilizar o mesmo padrão de chassi tubular e motores equalizados – uma modificação que ajudou a tornar a Stock em um dos principais campeonatos do mundo.

“A história da Giaffone Racing e da família Giaffone se mistura com a história da Stock Car desde a sua fundação, em 1979”, lembrou José Próspero Giaffone Filho, CEO da empresa. “Muito do que é o espírito da própria Stock, ao mesmo tempo de pioneirismo e inovação, está presente no DNA da Giaffone. Por isso, apesar deste movimento de transição que vivemos agora, é certo que ainda teremos oportunidades de trabalhar em conjunto”, concluiu o executivo.