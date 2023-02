Carregar reprodutor de áudio

O Mineirão deve receber uma etapa da Stock Car Pro Series a partir de 2024 em um acordo de cinco anos. A informação foi dada pela Rádio Itatiaia, que detalhou que o acordo foi assinado entre o ex-presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sette Câmara (pai do piloto da Fórmula E) e a organização do evento, com a anuência do poder público.

A ideia central é que os carros passem pelo entorno do estádio Magalhães Pinto, um dos grandes cartões postais de BH e também patrimônio da humanidade. Segundo a reportagem, a estrutura do estádio já foi vistoriada e levantada a necessidade de obras de infraestrutura no local.

A Itatiaia também afirmou que o poder público recebeu a ideia bem e que já deu o sinal verde para a realização do evento a partir de 2024. A expectativa é que um público entre 70 e 100 mil pessoas compareçam nas arquibancadas montadas do lado de fora do estádio.

O Motorsport.com procurou os representantes da Vicar, empresa que organiza a Stock Car, que confirmou que negocia com um "promotor local" uma corrida para 2024, mas que ainda não há nada assinado.

Também procuramos a assessoria de comunicação de Sérgio Sette Câmara, que confirmou as informações divulgadas pela Itatiaia e pelo site da rádio.

A região do Mineirão já recebeu diversas categorias do automobilismo brasileiro, em meados dos ano 1970. A última vez que a Stock Car esteve em Minas Gerais foi no autódromo de Curvelo, em 2017.

