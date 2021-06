Em 22 de junho de 1986, nascia um gesto histórico para o esporte brasileiro: Ayrton Senna venceu o GP dos EUA de F1, no circuito de rua de Detroit, e ergueu a bandeira brasileira logo após a bandeirada. O ato, idealizado pelo piloto para alegrar os brasileiros após a eliminação na Copa do Mundo de futebol, virou marca registrada do piloto em suas vitórias na F1.

Para lembrar os 35 anos desta conquista histórica, os pilotos da Stock Car estão divulgando a campanha Mundo Senna, criada em 2021 por Senna Brands para celebrar o legado de Ayrton em suas conquistas inspiradoras como esta de Detroit e outras marcantes que também estão sendo lembradas neste ano, como os 30 anos do tricampeonato mundial de F1.

Julio Campos é um dos pilotos que homenageiam Senna no Velocitta Photo by: Divulgacao

“É com muito carinho que estamos convidando os pilotos da Stock Car a participar de uma homenagem especial a Ayrton Senna neste mês. Em 2021, além do aniversário de 30 anos do tricampeonato mundial de F1, também comemoraremos em junho 35 anos da vitória no GP dos Estados Unidos em Detroit. Foi lá onde o Ayrton ergueu Bandeira do Brasil pela primeira vez logo após vencer a corrida, para dividir sua vitória com os fãs. Foi uma maneira de compensar a tristeza que nós brasileiros sentíamos por conta da eliminação na Copa do Mundo. Em 2021, também estamos passando por momentos de superação e relembrar pessoas que nos inspiram a ultrapassar nossos próprios limites independente de qualquer dificuldade nos ajuda a ter força para lutar. Ayrton foi uma destas pessoas e celebrar o legado e os valores dele pode gerar inspiração a muitos brasileiros a não desistir”, diz Bianca Senna, CEO de Senna Brands.

Outra lembrança importante neste final de semana será uma reportagem especial de Reginaldo Leme para a TV Band relembrando a vitória histórica de Detroit-86. O jornalista foi até a sede de Senna Brands em São Paulo mostrar algumas relíquias desta conquista que pertencem ao acervo da família, como o capacete original usado naquela temporada e o troféu da vitória daquele dia 22 de junho de 1986.

A homenagem a Senna na Stock Car estará nos carros da categoria neste final de semana no Velocitta e a reportagem de Reginaldo Leme vai ao ar neste domingo, no Show do Esporte, na TV Band.

